¿Quién es Claudia Almenara, la exesposa de Alfredo Zambrano que lo demandó por alimentos?

Magaly Medina y Jazmín Pinedo protagonizan una de las peleas más mediáticas, luego de que la ‘Urraca’ criticara duramente a la ‘Chinita’ por la entrevista que le realizó a Jefferson Farfán. En esa línea, Janet Barboza sentó su postura y recordó que el notario Alfredo Zambrano tuvo una demanda por alimentos, interpuesta por su exesposa Claudia Almenara.

“El Pingüino de Batman tuvo juicios por alimentos. ¡Quién lo iba a imaginar! De lo que una se entera en YouTube”, señaló la popular ‘Rulitos’.

Publicación de la 'Rulitos' sacó a la palestra una demanda de alimentos en contra de Alfredo Zambrano. Foto: captura de Instagram

¿Quién es Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano?

Claudia Almenara, exesposa del cónyuge de Magaly Medina, denunció en “Panorama” que el notario no cumplía con sus obligaciones como padre. En esa línea, tras un juicio, dicho fallo salió a favor de la hija de ambos. No obstante, la conductora de ATV respondió con todo y aseguró que tal acusación era falsa y producto del despecho.

“Cuando una ex está ardida y cuando una ex quiere utilizar a su hija para eso, eso pasa. Yo lo que sí dije en esa época es que nunca lo haría y me consta que no fue así y no voy a dar detalles en este momento”, agregó la presentadora.

Lo que se sabe de Claudia Almenara Álvarez es que conoció a Alfredo Zambrano en las aulas, pues ambos estudiaron Derecho en la misma universidad, producto de lo cual tuvieron a una hija y posteriormente se casaron.