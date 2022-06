Magaly Medina le responde a Jazmín Pinedo en redes: América TV me ataca

Magaly Media y Jazmín Pinedo no quieren hacer las paces. La conductora de “Magaly TV, la firme”, quien protagonizó una intensa discusión con Néstor Villanueva el pasado lunes 20 de junio, no estuvo nada feliz de ver a la ‘China’ hablar de ella nuevamente en televisión. La ‘Urraca’ le dedicó un breve pero contundente mensaje a través de las redes, en las que afirmaba que las cabezas de América TV quieren perjudicarla.

¿Qué dijo Magaly en sus redes?

Tras la nueva declaración de Jazmín Pinedo, la conductora Magaly Medina insistió en su cuenta de Instagram que la presentadora de “Más espectáculos” recibió el apoyo de lo directivos del canal: “Sino tuviera la audiencia envidiable que noche a noche me sintoniza, América TV no se tomaría el trabajo de atacarme en mancha”.

Esto fue lo que le dijo Magaly Medina a Jazmín Pinedo en Instagram. Foto: Instagram

Previamente, la ‘Urraca’ ya había hablado del tema, asegurando que esta es la reacción de las productoras tras criticar a sus figuras más representativas. “No hay forma de tumbarse a la Magaly, no hay manera; entonces, ahora hacen un ataque sistemático, me maletean todos sus programas, sacan inventos. (...) Acusándome de una manera irresponsable porque ataco a sus figuritas y les digo en blanco y negro lo que realmente son las contrataciones que ustedes hacen”, dijo.

Jazmín a Magaly: “Le respondí para defenderme”

Durante la mañana del martes 21 de junio, Jazmín Pinedo se dirigió, supuestamente, a Magaly Medina sobre la supuesta consideración especial de los directivos de América TV hacia la ex ‘guerrera’: “Ningún canal se está yendo en contra de usted. Soy yo la que tiene la libertad de expresarse. Le respondí para defenderme, he pedido permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme. No mienta, si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad”.