Magaly Medina arremete contra América TV: “Me maletean en todos sus programas”

¡Se sigue defendiendo! Magaly Medina volvió a pronunciarse respecto a los últimos comentarios que tuvo Jazmín Pinedo contra ella. De esta forma, salió a reafirmar que su espacio televisivo lidera en rating dentro de su horario nocturno y que es el show de espectáculos más visto a nivel nacional.

Siguiendo esta línea, hizo hincapié en que distintos programas de América Televisión se han unido para atacarla. Con esto, la presentadora confirmó que dicho canal de TV ha iniciado un ataque sistemático para intentar desacreditarla como comunicadora.

¿Qué respondió Magaly Medina?

De acuerdo a lo que dijo Magaly Medina, los directivos de América TV habrían aprobado que varios de sus conductores hagan mención del enfrentamiento entre la ‘Urraca’ y Jazmín Pinedo para crear una mala imagen de ella.

“No hay forma de tumbarse a la Magaly, no hay manera; entonces, ahora hacen un ataque sistemático, me maletean todos sus programas, sacan inventos”, expresó.

Asimismo, indicó que esto se debería a que ella critica constantemente todo lo que dicen y hacen las figuras de dicha casa televisiva. “Acusándome de una manera irresponsable porque ataco a sus figuritas y les digo en blanco y negro lo que realmente son las contrataciones que ustedes hacen”, detalló.

Por último, le pidió a los gerentes del canal que se hagan responsables de las decisiones que toman, al hacer referencia a las últimas contrataciones que tuvieron.

“Si contratan a una mujer que no sabe diferenciar una cosa de otra, que no sabe hacer buenas preguntas, que más bien parece que está buscando novio y no una entrevista, responsabilicen, la eligieron y le hicieron firmar contrato”, acotó Medina.

Magaly Medina defiende su éxito en la TV

En la última edición de “Magaly TV, la firme” la conocida ‘Urraca’ no permitió que minimicen su larga trayectoria dentro de televisión y salió a aclarar que, a pesar de los malos comentarios, continuará en sintonía por mucho tiempo más.