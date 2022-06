Así fue la efusiva reacción de Mark Vito al enterarse de que Keiko Fujimori saldría de la cárcel

Este martes 21 de junio, Keiko Fujimori anunció su separación de Mark Vito Villanela tras 18 años de casados. Esta noticia hizo que muchos peruanos recordemos algunos episodios inéditos que vivió la pareja durante su matrimonio, entre ellos, el momento en que el estadounidense acompañó a la excandidata presidencial cuando cumplía prisión preventiva en el penal de Chorrillos.

Como se recuerda, Mark Vito hizo una huelga de hambre a las afueras de la cárcel de mujeres, en protesta por la situación por la que estaba atravesando su esposa.

“Mi vida no tiene importancia, la vida de mi esposa es todo (...). Yo no puedo vivir sin ella. Si yo viví por ella, yo estoy dispuesto a morir por ella si eso significa su libertad, con gusto me voy” , dijo para las cámaras en ese momento.

Mark Vito desbordó de emoción al saber que Keiko Fujimori quedó en libertad

Uno de los momentos más emotivos que vivió la pareja ante las cámaras fue cuando Mark Vito Villanela conoció el fallo del Tribunal constitucional (TC) que puso en libertad a Keiko Fujimori.

“Gracias, Dios”, exclamó el norteamericano.

El día que Mark Vito cantó “La Pituca” en inglés junto a Tongo

Uno de los momentos más divertidos que protagonizó el todavía esposo de Keiko Fujimori fue cuando canto junto a Tongo. Esta escena fue transmitida en el programa de Jaime Bayly, donde mostró un video en el que aparece Mark Vito y el recordado intérprete entonando a dúo el popular tema “La Pituca”, en inglés.