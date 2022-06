Keiko Fujimori suele remecer la coyuntura política cada vez que declara o hace una aparición ante los medios; sin embargo, esta vez agitó el mundo del espectáculo al anunciar su separación definitiva de Mark Vitto. A pesar de las situaciones que se presentaron en los últimos años, la pareja parecía mantenerse sólida frente al desgaste mediático que suele tener la lideresa de Fuerza Popular.

Durante sus casi dos décadas de matrimonio, tanto Keiko como Mark protagonizaron diferentes episodios que llamaron la atención en todo el territorio nacional. Pero ninguno de ellos tuvo la relevancia de su boda religiosa, celebrada en julio del 2004 en una conocida iglesia miraflorina.

Alberto Fujimori, el gran ausente de la boda de Keiko

Con una gran ceremonia, Keiko Fujimori y Mark Vitto contrajeron nupcias el 3 de julio del 2004 ante un centenar de personas que se encontraban afuera de la iglesia Virgen de Fátima. Kenji, Sachi e Hiro Fujimori estuvieron presentes, así como Susana Higuchi.

Sin embargo, a pesar de la tradición, Alberto Fujimori no pudo llevar al altar a su hija, pues por ese entonces se encontraba en Tokio tras huir de la justicia peruana, y su lugar fue tomado por su hermano mayor, Hiro. El expresidente había escapado del país hacia el continente asiático luego de que su tercer gobierno llegara a su fin en medio de graves denuncias de corrupción.

Alberto Fujimori envió mensaje desde Japón

Pese a la distancia, Alberto Fujimori envió un breve mensaje para su hija Keiko, en el cual le deseó lo mejor de cara a su casamiento. El expresidente señaló estar muy feliz en esa fecha especial a pesar de la distancia que lo separaba de su familia.

“Hoy, el día de la boda de Keiko, permítanme ejercer mi derecho de padre ‘chocho’. Me siento tan feliz de saber que hoy llegará al altar de la mano de un hombre bueno que la merece, y esa felicidad me va a ayudar a sobrellevar el dolor que siento por no poder estar ahí personalmente para llevarla del brazo en el momento más importante de su vida. ¡Que sean muy feliz tú (Keiko) y Mark y que Dios los bendiga!”, fue el mensaje del ingeniero.