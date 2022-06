Fabio dedica mensaje a Jossmery tras fuerte accidente: “Te extrañamos, vuelve”

Jossmery Toledo se ausentó el 20 de junio de “Esto es guerra” tras sufrir un fuerte accidente en un evento. Tras ello, Fabio Agostini se solidarizó con la modelo y le dedicó unas tiernas palabras.

El español fue abordado por las cámaras de “América Espectáculos”, donde le deseó una pronta recuperación a su compañera. Como se recuerda, ambos protagonizaron una polémica en el pasado, tras ser vinculados sentimentalmente.

Fabio Agostini espera que Jossmery Toledo vuelva pronto a “EEG”

“Jossmery, nena, espero que no te quede la cara marcada como Facundo, que también le han puesto puntos en la cara. Y nada, que te extrañamos, tía, a ver si vuelves por aquí pronto” , señaló.

“Me dijeron que se abrió la ceja, no la vi porque no la sigo, no la sigo porque estamos bloqueados. Nos llegamos a desbloquear, pero yo la busco a ella y no me sale, ella me busca y no le salgo. Así se ha quedado”, agregó.

Fabio Agostini asegura que mantiene una buena relación con Jossmery Toledo

Tras los dimes y diretes que tuvieron anteriormente, Fabio Agostini contó que se lleva bien con su compañera de reality Jossmery Toledo. En ese sentido, aseguró que sus desencuentros han quedado en el pasado.

“Yo aquí me llevo bien con Jossmery, ella vino y me pidió disculpas por el malentendido que tuvimos anteriormente y yo no soy rencoroso. Más pasado de lo que pasó tuvimos algo bonito, éramos buenos amigos y la pasábamos bien. Hay buen rollo entre nosotros”, mencionó.

¿Qué pasó con Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo sufrió un accidente con una botella de champagne cuando fue invitada por su amiga Rocío Jara para amadrinar la apertura de un local en Miraflores. Sin embargo, un mal movimiento casi compromete todo el ojo de la chica reality. Desde la clínica, Jossmery Toledo compartió imágenes de la sutura de su ceja y contó cómo su amiga sufrió al verla herida.

A pesar del accidente, la influencer se mostró tranquila, relajada y sonriente. “Salpicó a mis cejas y no al ojo. Me hicieron unos puntos. Menos mal que no pasó a mayores”, expresó con alivio.