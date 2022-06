La guerra de dimes y diretes entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina remeció la farándula este lunes 20 de junio. La conductora de “+Espectáculos” no toleró las críticas a su entrevista con Jefferson Farfán. En ese sentido, cuestionó la trayectoria televisiva de la figura de ATV.

Sus nombres se volvieron tendencia en las redes sociales. Incluso, trascendió en otros programas como Willax.

Usuarios hicieron de las suyas en las plataformas digitales y recordaron cuando ambas conductoras tenían una buena relación en pantalla.

Sacaron un video del 2018, cuando ambas bailaron juntas en un programa.

Las panelistas realizaron el ‘Dura Challenge’ en “La purita verdad”, espacio de Magaly Medina en ese entonces. Jazmín la visitó porque había estrenado “El último hincha peruano”, formato dedicado al Mundial Rusia 2018.

“ Yo quiero aprender cómo tú haces... A mí me gusta tu estilo! ”, le dijo la ex chica reality a la comunicadora.

¿Cómo inició el pleito entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina?

Jazmín Pinedo entrevistó a Jefferson Farfán. Visitó su casa y todas las áreas del domicilio. Magaly Medina aseguró que ella aprovechó la oportunidad para coquetear con el futbolista.

“Tienes que ponerte en plan de conductor. No te han dicho ‘anda giléate’. Te han dicho ‘anda entrevístalo, anda muestra su casa’ (...) Ella era como si se hubiese ido a una cita”, dijo la popular ‘Urraca’.

¿Qué respondió Jazmín Pinedo?

Molesta por sus expresiones, Jazmín Pinedo le “corrigió” en su bloque de espectáculos del mediodía. “Ella dice que yo fui en modo ‘cazadora’ a la entrevista a Jefferson Farfán y que eso solo podría hacerlo un hombre, qué retrógrada y machista su comentario”, aseguró.

“No le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto”, agregó la ex chica reality.

Jazmín Pinedo pide tregua a Magaly Medina

Este 21 de junio, Jazmín Pinedo volvió a pronunciarse sobre Magaly Medina. Le pidió detener los ataques y le exigió respeto para que la guerra de dimes y diretes llegue a su fin.

“Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted da a diario. Respete, para que la respeten”, le dijo.