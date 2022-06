Jazmín Pinedo encara a Magaly: “Su programa solo defiende a las mujeres que le han dado rating”

La disputa entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina no se detiene. En la última edición de su programa matutino, el martes 21 de junio, la joven conductora hizo mención de los recientes comentarios de la figura de ATV, en los que afirma que su programa siempre se ha dedicado a defender a la mujer.

No obstante, la nueva presentadora de “Más espectáculos” se mostró en desacuerdo con estas declaraciones y salió a negar todo lo dicho por la comunicadora.

“Ella el día de ayer coloca en su banner: ‘Este programa defiende a las mujeres’. Mentira, defiende a las que le han dado rating ”, comentó frente a cámaras para luego empezar a nombrar a todas las mujeres a las que la ‘Urraca’ tendría que pedirles disculpas.

“No paro de contar. Entonces, lo único que le quiero decir es que no le mienta a la gente , no mienta más, no sea mentirosa”, agregó.

Jazmín Pinedo exige que Magaly la respete

Jazmín Pinedo desea terminar los enfrentamientos con Magaly Medina y le pidió en vivo el respeto que se merece como mujer y persona. “Lo único que pasa es que ve a un mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, obtendrá lo mismo”, indicó.

Noticia en desarollo...