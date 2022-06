Jazmín Pinedo volvió a pronunciarse sobre Magaly Medina, y pidió detener este enfrentamiento verbal. “Lo único que pasa es que ve a un mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, obtendrá lo mismo”, dijo este martes 21 de junio en “+Espectáculos”.

“ Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted da a diario. Respete, para que la respeten”, agregó.

Se pronuncia sobre declaraciones de expareja de Joselito

Se refirió al ampay del 2008 con Joselito Carrera. Como se recuerda, el lunes 20 la expareja del exconductor, Tatiana Merel reapareció para confirmar que ella se entrometió en la relación que ambos tenían.

“Respecto al otro tema, me estoy comunicado por interno con esta persona involucrada para aclararlo”, dijo sobre el caso. “No hay màs que decir, ya todo está expresado”, agregó.

Jazmín Pinedo defiende a mujeres de América TV

Por otro lado, se mostró indignada por un mensaje que puso “Magaly TV, la firme” en el programa. “Coloca en su banner: ‘este programa defiende a las mujeres’. Mentira, defiende a quienes le han dado rating ”, manifestó la ‘Chinita’.

Además, sacó cara por sus compañeras, quienes han sido atacadas por la conductora de ATV tiempo atrás. “Si sacamos la lista de las damnificadas, a quien usted también podría pedir disculpas como Marina Mora, Jessica Tapia, Brunella Horna, Ethel Pozo, Gisela, Melissa Loza , y no paro de contar”, expresó.

Jazmín Pinedo defiende a sus colegas de América TV. Foto: La Pozo/Instagram

De momento, Magaly Medina no ha respondido. No obstante, lo haría en su programa nocturno de ATV.