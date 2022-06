Lo descartó. Jazmín Pinedo volvió a dirigirse a Magaly Medina durante su programa “+Espectáculos” de este 21 de junio. Luego de varios días de fuertes ataques entre las conductoras, la popular ‘Urraca’ dejó entrever que América TV habría formado un complot para sacarla del aire.

Al respecto, la ex chica reality no dudó en aclarar a la figura de ATV y defender a su casa televisora. La ‘Chinita’ aseguró que ningún canal está en su contra. Además, mencionó que ella ha pedido permiso a los directivos para poder defenderse de la periodista.

Conductora desmiente a Magaly Medina

La influencer precisó que ha hecho uso de la libertad de expresión para hablar de la esposa de Alfredo Zambrano, por lo que descartó que haya sido manipulada por los gerentes de América TV.

“Ningún canal se está yendo en contra de usted. Soy yo la que tiene la libertad de expresarme. Le respondí para defenderme , he pedido permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme. No mienta, si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad”, afirmó.

Jazmín Pinedo pide respeto a Magaly Medina

En esa misma línea, la expareja de Gino Assereto expresó que su descargo contra Magaly Medina es lo mismo que ella hace todas las noches en su programa “Magaly TV, la firme”. Por otro lado, Jazmín Pinedo sorprendió al tratar de limar asperezas con la periodista cuando pidió respeto para también hacer lo mismo con la ‘Urraca’.

“Lo único que pasa es que ve a una mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, obtendrá lo mismo. Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted da a diario. Respete para que la respeten”, aseveró.