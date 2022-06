Gisela respalda a Jazmín Pinedo tras pelea con Magaly: “Muchísimos pensamos como tú”

Jazmín Pinedo y Magaly Medina vienen sosteniendo un fuerte enfrentamiento mediático desde que la figura de ATV criticara duramente a la exintegrante de “Esto es guerra” por la entrevista a Jefferson Farfán. Los ataques vinieron desde ambos lados, pero la ‘Urraca’ aseguró este lunes que los comentarios en su contra no son solo un tema personal, sino que son dirigidos por parte de América TV.

Esto fue descartado rápidamente por la ‘Chinita’ al señalar que únicamente se trata de un duelo de dos partes en el que el canal no tiene nada que ver. Esta versión fue rápidamente respaldada por Gisela Valcárcel luego de que se pronunciara mediante las redes sociales.

Gisela respalda a Jazmín Pinedo tras pelea con Magaly

La ‘señito’ subió una serie de historias a su cuenta de Instagram en las que replica la respuesta de Jazmín Pinedo hacia Magaly Medina y le sumó unos escuetos, pero contundentes mensajes. En primer lugar, la madre de Ethel Pozo volvió a felicitar a su compañera por no temer en su respuesta ante la ‘Urraca’.

“ Los perseguidores siempre tienen miedo de ser perseguidos y por eso no pueden dormir tranquilos. Es decir… el ladrón piensa que todos son de su misma condición ”, señaló en un inicio, para luego agregar que América TV no tiene problema alguno con la periodista.

“ Queda claro que esta es tu posición y no del canal, pero somos muchísimos los que pensamos como tú. Queda claro tu opinión a la que nos sumamos muchísimas mujeres, hombres y familias ”, agregó junto a los clips.

Jazmín Pinedo pidió detener el enfrentamiento con Magaly

Al iniciar su descargo contra la figura de ATV, Jazmín Pinedo se mostró con ánimos de finalizar esta batalla mediática, aunque de todas formas pidió que se le respete para ella devolver el mismo trato.

“Si usted me respeta, obtendrá lo mismo. Esta persona lo único que le exige es respeto. Yo no la he atacado, no la quiero destruir. Le di un poco de esa medicina que usted da a diario. Respete, para que la respeten”, precisó.