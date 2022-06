¿Cómo se lleva Gisela Valcárcel con Julián Alexander, el novio de su hija, Ethel Pozo?

Ethel Pozo y el director Julián Alexander son una de las parejas más sólidas de la farándula. Sin embargo, no se le ha visto compartir mucho con Gisela Valcárcel, madre de la conductora, en redes sociales. Esta mañana, 21 de junio, a través del programa “América hoy”, se reveló que es lo que la ‘Señito’ piensa realmente de su futuro yerno.

Esto se dio durante una de las secuencias del matutino en el que abordaron el tema de ‘Cómo llevarse bien con los suegros’. Primero, Janet Barboza demostró que se mantiene una buena relación con Liliana, madre de Miguel Bayona. Luego, tras insistencia por parte de la ‘Rulitos’, Ethel Pozo llamó a su madre para preguntarle qué opina de su novio Julián Alexander.

“¿Cómo me llevo con Julián? Les voy a decir por qué me llevo muy bien... porque él habla poco. La deja hablar a Ethel, me deja hablar a mí, somos felices, pero además porque veo feliz a mi hija. Mi mamá siempre decía: ‘Si yo veo feliz a mi hija, entonces quiero a este hombre, el día que vea que mi hija no está tan bien iré a preguntarle’. Me llevó muy bien con Julián”, comentó Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo sorprende a Julián Alexander por el Día del Padre

La conductora de “América hoy” tuvo un tierno gesto con su pareja, el director de Del Barrio Producciones, Julián Alexander, por el Día del Padre. Mediante sus redes sociales se pudo ver el arreglo de globos y el desayuno recién hecho.

“Con todo nuestro amor para el mejor. Para el que está día y noche, presente, atento y amoroso (...) Una familia se construye día a día y nosotros con amor la hemos construido”, escribió Ethel Pozo.

