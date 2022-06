Christian Meier confesó que le quisieron pagar una presentación de Arena Hash con 2 bolsas de coca

Christian Meier sorprendió a sus fanáticos al compartir por primera vez las experiencias detrás de su vida musical en los años 80. El famoso actor, quien aseguró que todavía no desea ser abuelo, se animó a contarle a Jesús Alzamora cómo reaccionó luego de que la agrupación Arena Hash, exitosa banda de Pedro Suárez-Vértiz, tocara en provincia y se le intentara pagar con cocaína durante los años más fuertes del terrorismo.

Christian Meier: “Nos preguntamos cómo nos íbamos a llevar eso”

En una entrevista con Jesús Alzamora, Christian Meier sorprendió a sus fanáticos al contar un episodio que vivió décadas atrás. Según el músico, le hicieron una propuesta fuera de lugar con respecto al método a pagar por uno de sus shows junto a Arena Hash. Esto ocurrió cuando el conjunto hacía presentaciones en medio del conflicto armado interno.

“En uno de estos pueblos, en el medio de la nada y resguardado por no sé quién, terminamos de tocar y vino el empresario. Yo no lo vi, pero era como una especie de padrino del pueblo. Dijo: ‘Muchachos, no hay efectivo, pero si quieren se llevan esto a Lima’. Trajo dos bolsas de coca. Valían más que nuestras vidas. Nos miramos y nos preguntamos cómo nos íbamos a llevar eso. Como para decirle: ‘Maestro, ¿y cómo a cuánto se puede vender?’”.

Minutos después, el actor peruano reveló cómo respondieron los miembros de la banda ante la oferta: “No, tranquilo, ya a la próxima nos pagan”.

Christian Meier también habló sobre su separación

Christian Meier también habló con Verónica Linares sobre su vida artística y personal. El actor le dijo a la periodista que, tras su divorcio, su concepto del amor cambió rotundamente:

“No hay que pensar que la ruptura de un matrimonio es el fracaso de algo o de alguien. Cuando termina un matrimonio por ‘A’ o ‘B’ o por lo que sea, eso es lo que tenía que durar y no importan las razones (...) soy un fiel creyente de que las relaciones de pareja se deben disfrutar el tiempo que duren. Unas son más largas y otras son más cortas”.

¿A Christian Meier no le gusta la música de Jimmy Santy?

En esta misma conversación, Christian Meier le dijo a Verónica Linares que tenía pensado para su futuro profesional, relacionado a la música. El actor afirmó que no se sentiría cómodo al presentar el mismo repertorio de canciones a lo largo de toda su carrera musical, mencionando la canción de Jimmy Santy. “Cuando tratas de revivir algo de hace 30 años es como bochornoso. ¿Otra vez vas a cantar ‘Chin-chin’?”, comentó.