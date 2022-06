“Al fondo hay sitio”: los actores y actrices que fueron pareja en la vida real

La serie peruana más exitosa de los últimos años, “Al fondo hay sitio”, volverá a las pantallas este 22 de junio, vía América Televisión, para conquistar otra vez a todos los televidentes con las aventuras de los Gonzales y los Maldini. Esta producción se robó el corazón de sus fans con los romances entre los personajes; sin embargo, muchos no sabían que estos idilios fueron más allá de las pantallas.

En esta nota, recordaremos a las parejas que formaron parte de este programa y que llevaron su amor fuera de la ficción.

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford

¡Una de las parejas más sólidas del espectáculo! Los actores que interpretaron a Mariano Pendeivis y Francesca Maldini están casados hace más de 20 años y se han mantenido alejados de cualquier tipo de polémica en la farándula. Asimismo, como fruto de este matrimonio nació su hija Lucía Oxenford, quien radica en el extranjero. Como se recuerda, los esposos tuvieron un corto romance en la ficción, el cual acabó tras el asesinato de Mariano a manos de Claudia Zapata, más conocida como ‘Mirada de tiburón’.

Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford se conocieron en el teatro cuando ambos terminaban con sus respectivas parejas. “Nadie quería enfrentar una separación otra vez, pero juntos la pasábamos bien. Me hacía reír mucho, comenzó a meterse en mi vida, fue alguien que me ayudaba y me protegía. Me sentía muy cómoda con él. Era una persona muy extrovertida, no se hacía problemas por nada, todo lo superaba. Era el dueño de la fiesta, me encantaba su forma de ser”, comentó la actriz en una entrevista con el medio Farandulita.

Ivonne Frayssinet, Marcelo Oxenford y su hija Lucía. Foto: Instagram

Mayra Couto y Junior Silva

Los personajes de Grace Gonzales y Kevin, conocido como ‘Pollo gordo’ en la ficción, fueron pareja en la primera temporada de “Al fondo hay sitio”. El romance llegó a su fin antes de que la hija de ‘Charito’ se mudara a Las Lomas y se enamorara de ‘Ricolás’.

Sin embargo, muchos televidentes desconocían que los actores también estaban enamorados en la vida real. Este romance duró dos años. En el 2011, Junior Silva habló sobre el fin de su relación con Mayra Couto.

“Ya no estoy con Mayra, pero todo ha sido en buenas condiciones. Somos muy buenos amigos. Siempre tiene que pasar. No será la primera ni la última (vez). Por algo pasan las cosas”, dijo en una entrevista con “América espectáculos”.

Mónica Sánchez y Christian Thorsen

Los actores interpretaron a una de las parejas más recordadas de “Al fondo hay sitio”, Charito y ‘Platanazo’, quienes superaron los prejuicios al pertenecer a diferentes clases sociales y vivieron un apasionado romance. En la vida real, Christian Thorsen y Mónica Sánchez también se enamoraron.

Los artistas nunca gritaron su amor a los cuatro vientos; por el contrario, mantuvieron resguardado su romance, el cual llegó a su fin en el 2011.

“A los dos nos gusta analizar, reflexionar y nos acompañamos muy bonito y, a la vez, nos gusta ser libres. Y esos besos tan bonitos (que se ven en la teleserie) es porque hay un cariño enorme. Nosotros los vivimos con mucha gratitud, siempre decimos: ‘gracias por habernos encontrado’”, comentó Mónica Sánchez en una entrevista con “Domingo al día”.

Andrés Wiese y Melania Urbina

Los actores interpretaron a los personajes de Nicolás de Las Casas y Monserrat. En la ficción no protagonizaron un apasionado romance; sin embargo, en la vida real fueron una de las parejas más recordadas de la farándula local.

Este amor nació en el 2010, cuando ambos viajaron a la selva para grabar escenas de “Al fondo hay sitio”. A pesar de la diferencia de edad, esta relación duró cinco años.

“Los que nos conocen saben que no solemos hablar de nuestra vida privada y antes de que se generen especulaciones y por respeto a todos, queremos comunicarles que desde hace varias semanas decidimos, de mutuo acuerdo, cerrar una muy linda etapa en nuestras vidas”, escribió Andrés Wiese en un comunicado.

Melania Urbina y Andrés Wiese Foto: difusión

Magdyel Ugaz y László Kovács

‘Teresita’ y ‘Tito’ fueron una de las parejas que se robaron el show en la serie al mantener una relación clandestina porque Pepe, interpretado por el actor David Almandoz, no aceptaba su amor. Sin embargo, la historia fue muy diferente en la vida real, pues vivieron un romance desde el 2005 hasta el 2009.

Este amor finalizó antes de iniciar las grabaciones de “Al fondo hay sitio”; no obstante, los actores no tuvieron problema en compartir roles en la producción y cultivaron una amistad que se mantiene hasta la actualidad.

Como se recuerda, en una oportunidad, la actriz no descartó la posibilidad de retomar su relación con Lazlo; sin embargo, tiempo después el artista se comprometió y ahora está próximo a casarse.

Magdyel Ugaz y Lazlo Kovacs Foto: difusión

Sergio Galliani y Connie Chaparro

Sergio Galliani encarnó a Miguel Ignacio de las Casas en “AFHS”, un hombre mujeriego que estuvo, en la ficción, con Isabella Maldini y La Gladys; sin embargo, muchos no sabían que su esposa, desde hace 12 años, también tuvo una corta aparición en la serie.

Connie Chaparro es la pareja en la vida real del actor, e interpretó el papel de la profesora de la pequeña Nelly Francesca, hija de Nicolás y Grace. Su amor comenzó cuando trabajaban en una obra teatral. “Nos enamoramos en los ensayos. Un proceso de una obra conlleva a unos meses antes de ensayo, dos o tres meses. Y ya cuando estrenamos ya estábamos”, dijo Connie en una entrevista con Andrea Llosa.

Cabe mencionar que, esta relación causó polémica, pues el actor le lleva 16 años a su esposa. “Nadie creía en nuestra relación, solo nosotros (que era y es lo más importante) por la diferencia de edad y por nuestras opuestas personalidades. Él, un ‘loco’, y yo, una ‘dulce’ actriz de televisión”, contó la actriz en Instagram. En la actualidad, ambos tienen un hijo llamado Nicola.