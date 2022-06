Ricardo Morán sigue en pie de lucha para que sus dos hijos sean finalmente reconocidos como ciudadanos peruanos.

A propósito del Día del Padre, el productor volvió a solicitar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Registro) le permita registrar a sus dos gemelos sin la necesidad de la presencia de una madre.

Disputa legal con Reniec

Como se sabe, Ricardo Morán anunció en abril del 2019, a través de sus redes sociales, que se había convertido en padre de gemelos, quienes fueron concebidos mediante un vientre subrogado en Estados Unidos.

Tras ello, el productor emprendió una batalla legal contra el Reniec con el objetivo de que sus pequeños sean reconocidos como peruanos, pues la entidad no permite que solo el padre registre a sus hijos. Hasta la fecha, Morán no ha encontrado ninguna respuesta y volvió a hacer un llamado a la institución para que tome cartas en el asunto.

“La cosa es mantenerse en el objetivo: que se respete la Constitución. La Constitución claramente dice que hije de peruane, donde quiera que haya nacido, le corresponde la inscripción. No importan las circunstancias de su nacimiento. A cualquiera le corresponde su nacionalidad, y Reniec incumple”, sostuvo Morán en una reciente entrevista.

Ricardo Morán demandó formalmente a Reniec para que le permitan inscribir a sus hijos como peruanos. Foto: Instagram

¿Por qué Reniec no deja a Morán inscribir a sus hijos?

Según estipula el Código Civil en la web del Reniec, en el Perú no está permitido que una partida de nacimiento solo se registre con la presencia del padre. Esa consideración es apta para la madre.

“Desde que en 1984 se dio la Ley 28720, una madre soltera puede registrar a su hijo con los propios apellidos o con los del supuesto padre”, se lee en la página.

Esto no ha sido del agrado de Ricardo Morán, que ha expresado varias veces su preocupación por este tema en redes sociales: “En estos dos años y medio (desde que nacieron sus hijos) no ha podido ser ordenado, debido a que la ley, que le permite a cualquier mujer inscribir a sus hijos sin la presencia del papá, no le permite lo mismo al padre”, dijo en su cuenta de Instagram.