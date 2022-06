Morán defiende su paternidad: “Mi existencia como padre sin una madre genera crisis a ortodoxos”

Ricardo Morán disfruta más que nunca de su faceta como padre, la cual supone de gran responsabilidad y de constante esfuerzo. Desde que sus dos pequeños llegaron al mundo, el productor de televisión ha demostrado estar en cada paso para ellos y seguir luchando por sus derechos como ciudadanos, pues sigue firme en su deseo de que sus descendientes sean reconocidos con nacionalidad peruana.

Ahora, Ricardo Morán se aleja de las polémicas tras el comentado mensaje que realizó hace unos días sobre su rol como padre soltero.

Por motivo de la festividad del Día del Padre, el conductor de “Yo soy” concedió una entrevista al programa “Siempre en casa” de RPP Noticias, encabezado por Mauricio Fernandini, sobre los desafíos que supone ser la cabeza de una familia monoparental .

En conversación con el mencionado medio, el director de teatro recordó a Megan, la mujer que llevó en su vientre a sus dos descendientes y recalcó que “cumplió un rol como una gestante subrogada”. Asimismo, enfatizó que la fémina no es la madre de sus pequeños. “Ni quiere serlo. Compartimos un tiempo, pero no es su mamá y ella no se ve a sí misma como madre de mis hijos”, acotó Morán.

Ricardo Morán explica por qué no le agrada el término ‘vientre de alquiler’

Además, el productor se animó a dar detalles sobre cómo accedió al servicio de vientre subrogado en el extranjero. La figura de TV explicó que este proceso se realizó bajo la legislación y regulación vigente en Estados Unidos e incluyó una remuneración y una cobertura de salud integral para Megan, la mujer que llevó en su vientre a sus dos pequeños.

En otro momento, Ricardo Morán reconoció que existen muchos casos de explotación en torno a esta práctica de concepción, por ello no le gusta usar el término ‘vientre de alquiler’.

“El primer paso para que esto no se convierta en una explotación, para que los casos sean felices como el de Megan, su familia y la mía, es que haya un marco que nos proteja a todos y nos permita salir adelante”, sostuvo el artista.

"Mis hijos tiene que ser peruanos", expuso Ricardo Morán. Foto: composición Instagram

“Por eso no me gusta usar el término ‘vientre de alquiler’, porque Megan no me ha alquilado su vientre. Es una persona que ha dedicado más de nueve meses de su vida a cuidar a tus hijos. Es un ser humano, una gestante”, agregó.

Ricardo Morán enfrenta los comentarios de odio

El conductor de Latina explica que desde que se convirtió en padre ha tenido que distanciarse de las redes sociales en más de una ocasión debido a todo el odio cibernético que recibe por ser un padre monoparental y demostrar su estilo de crianza en redes sociales.

“ Mi existencia como padre solo, público, sin la existencia de una madre, le genera muchísima crisis a mucha gente sumamente ortodoxa, que solo ve una forma de hacer familia ”, dijo al respecto.

Morán también habló sobre lo complicado que es para la sociedad, entender que “la madre y el padre son conceptos” y que “madre y padre son los que crían”. “Hay muchas madres que son madres y padres. Y van al Día de la Madre y Día del Padre (en las celebraciones del colegio). Como en mi caso, yo voy al Día de la Madre y al Día del Padre”, añadió.