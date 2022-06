Néstor Villanueva le respondió a Magaly Medina, luego de que lo expusiera en su programa del viernes 17 de junio. La conductora presentó un audio en el que el cantante de cumbia pide que se hable de ‘tema económico’ con su productora, Verónica. Ahora, el 20 del mismo mes, en el espacio “Qué tal tarde”, que conduce junto a Cindy Sotelo en Nuestra TV, el cumbiambero buscó aclarar qué pasó con ese ‘arreglo’.

Néstor Villanueva a Magaly Medina: ¡Paga!

El exyerno de Susy Díaz, Néstor Villanueva, cuestionó que Magaly Medina emita la conversación que tuvo con su reportero sin su consentimiento. En esa línea, resaltó que lo del dinero vino de parte de la producción de “Magaly TV, la firme”. “Yo no mencioné en ningún momento lo económico”, indicó.

Aun así, el músico explicó: “Yo no he estado llamando. A mí me han llamado. La señora quiere que yo vaya”.

Y dirigiéndose a Magaly Medina, dijo: “Si quieres que yo vaya a tu programa a darte un show y firmar el documento, normal. Pero paga al menos. Porque tú te beneficias con tus auspiciadores. ¿Y yo qué cosa? ¿Te voy a ir a dar el rating y salir perjudicado?”.

¿Qué dijo Néstor Villanueva sobre el divorcio con Flor Polo?

En otro momento, el cumbiambero señaló que se sentía cansado de todas las cosas que se hablan de él. En ese sentido, quiso ser enfático en señalar que él no le ha exigido dinero a Flor Polo para firmar el divorcio.

“Eso es algo que venimos manejando con la mamá de mis hijos y esperando que sea entre cuatro paredes” , indicó. “En ningún momento he cobrado a la mamá de mis hijos para firmar el divorcio”, agregó.

“Quieren hacerme quedar mal a toda costa y no es justo. Necesito estar tranquilo. No sé hasta dónde quiero llegar. Pero sí les pido que paren la mano”, expresó Néstor Villanueva.