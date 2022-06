Melissa Klug defiende a Magaly de Jazmín: “La matriarca es ella, tiene años haciendo periodismo”

Melissa Klug fue otra de las personalidades que se decidió por tomar postura sobre la mediática pelea entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina. Como se recuerda, su disputa comenzó cuando la ‘Urraca’ cuestionó la entrevista que la ex chica reality le hizo a Jefferson Farfán y hasta la vinculó afectivamente con el futbolista.

Melissa Klug respalda a Magaly Medina

En vista de ese escenario, la ‘Blanca de Chucuito’ salió en defensa de Magaly Medina y aclaró que es una gran referente del periodismo y que lleva años ejerciendo tal profesión.

“La verdad que en esos pleitos no me meto, no sé qué tal lo entrevistó, porque vi por partes la entrevista... no soy periodista para saber cómo debes interrogarlo, pero acá, para mí, la matriarca es Magaly, tiene años haciendo periodismo ”, dijo la expareja de Jefferson Farfán a Trome.

Melissa Klug aplaudió la labor periodística de Magaly Medina. Foto: composición LR

Janet Barboza aplaude respuesta de Jazmín Pinedo

Por supuesto que esta ola de dimes y diretes ha generado que diversas figuras del espectáculo tengan opiniones divididas. Otro personaje de la TV que se pronunció sobre el caso fue la ‘Rulitos’ Janet Barboza, quien no dudó en sacar cara por la ‘Chinita’.