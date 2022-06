Magaly Medina demostró que el amor de madre no tiene fronteras en las pocas veces que se pudo referir a su hijo, Gianmarco Mendoza, en televisión. Pese a ello, sus detractores aseguran que el comunicador mantiene una mala relación con la ‘Urraca’, pero estos argumentos fueron desmentidos cuando cibernautas recordaron que el joven escribió una carta expresando el amor incondicional por su madre.

Sus fans se indignaron con los comentarios de Jazmín Pinedo y decidieron publicar el extracto del video de la carta, emitido en el extinto programa “Enemigos públicos”, dirigido a la modelo mediante TikTok. El texto fue publicado en la extinta revista “Etiqueta negra”.

¿Qué le dice Gianmarco Mendoza a su madre, Magaly Medina?

“Mis profesores de periodismo también hablan de ti, siempre hablan mal de ti, en asignaturas de todo tipo te han lanzado adjetivos de todo calibre. Este es uno de mis preferidos: ‘personaje lleno de envidia y resentimiento, encargado de destruir hogares a su paso’ (...). Querida mamá, solo eso faltaba, me dije: ¿bruja? De cariño, quizás, pues la prensa que tanto te ama prefirió designarte siempre de maneras menos cálidas. ‘Bocona’ te dijeron desde un principio y eso al final terminó siendo tu marca registrada”, expresó en un principio.

“Yo me pregunto, a veces, si serán los fiscales de tu presente, los verdugos de tu futuro y si tus críticos y examigos serán también mis enemigos, pero supongo que hay que pagar cierto precio cuando llevas en la mochila el peso de un nombre más grande que el tuyo, pero, querida mamá, te lo aseguro, algún día nos reiremos de esto y sumaremos más anécdotas a las que hoy podemos contar: ‘Urraquito’ alzó vuelo, titulará otro diario de esos. Será muy divertido, ya verás. Por Gianmarco Mendoza”, finalizó.

Magaly Medina conmovida por las palabras de su hijo

Al terminar de escuchar la carta de su único hijo, la conductora Magaly Medina se mostró conmovida y emocionada, al igual que orgullosa por las lindas palabras recargadas de amor y orgullo.

Magaly Medina y su hijo Gianmarco Mendoza Medina. Foto: difusión

“Algo bueno he tenido que hacer en la vida para tener la maravilla de hijo que tengo, me puedo ir tranquila de este mundo por la familia que tengo, pero porque creo que alguito le di a esa criatura que se formó y que puede escribir eso de su madre. A mí el resto me resbala, me caigo en ello, me mato de la risa si tengo un hijo que me admira y escribe eso de mí como mamá”, le comentó en ese entonces a Aldo Miyashiro.

Jazmín Pinedo ‘lanza dardo’ a Magaly Medina

“Para mí lo más importante es que mi hija sienta orgullo de mí más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá y que se golpee el pecho diciendo ‘Esa es mi mamá’”, dijo la modelo y se especula que fue en referencia a su detractora Magaly Medina.