El pasado de Magaly Medina ha vuelto a salir a flote, en los últimos días, tras la polémica discusión que protagonizó con Jazmín Pinedo. La modelo dejó entrever que la figura de ATV habría tenido una relación con su primer jefe en una revista y luego la relacionó sentimentalmente con su exproductor Ney Guerrero.

Estas afirmaciones fueron negadas por la propia Medina, quien aseguró que la ‘Chinita’ la estaría difamando. A propósito de este escándalo, cabe recordar que, la propia presentadora contó hace años que sí mantuvo un romance con un hombre de prensa. Se trata del periodista César Lengua, quien fue uno de sus jefes y también profesor.

Magaly tuvo relación con su jefe y profesor

La revelación de Magaly Medina se dio en 2019, año en el que brindó una entrevista al programa “Andrea al mediodía”. Ahí, la presentadora inició revelando que intentó acercar a su hijo Gianmarco Mendoza con su padre, Marco Mendoza.

“Él (Marco Mendoza) se casa nuevamente y acerqué a mi hijo a su padre y a su familia, pero él, no sé por qué, creo que siempre se sintió corto, pierde contacto con su hijo”, dijo Medina. Asimismo, agregó que al no poder hacer esto, decidió acercarlo a su pareja, el periodista César Lengua.

“Yo me caso por segunda vez, a los 26 años, con César Lengua, quien fue mi profesor en (la universidad) Jaime Bausate y Meza y uno de mis jefes. Él asume el papel de padre frente a mi hijo y eso es algo que tengo que agradecer”, mencionó en aquel entonces la polémica presentadora.

Magaly aclara los rumores de alejamiento con su hijo

A propósito del Día del Padre, Magaly Medina recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar los rumores acerca del distanciamiento que tendría con su hijo. La presentadora alegó que la única razón por la que Gianmarco Mendoza no aparece continuamente con ella en redes sociales es porque no le gustan las cámaras.

“Acá, en familia, celebrando el Día del Papá. Y para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, ahí está, con mi caja china. No me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, ¿ok? No quiere (salir en cámara), él es anónimo, así que no fastidien”, contó entre risas.