Juan Víctor no pudo ver a su hija en el Día del Padre por prohibición de Andrea San Martín

Juan Víctor y Andrea San Martín mantienen una batalla legal desde hace varios meses por la tenencia de su hija. La modelo decidió imponer una serie de restricciones legales contra el padre de la pequeña, lo que originó que este no la pueda ver durante meses. Por ello, el piloto apareció en distintos medios para expresar su incomodidad por este hecho.

Ahora, debido a las celebraciones por el Día del Padre, Sánchez vivió un nuevo episodio de esta disputa que no tiene cuando acabar. El joven no pudo estar con su hija durante la actuación que tuvo en su nido debido a esta fecha especial, pero no fue lo único.

Juan Víctor no pasó el Día de Padre con su hija Lara

“Amor y fuego” emitió un reportaje este lunes 20 de junio en el que se mostró la incomodidad de Juan Víctor al no poder estar con su hija por el Día del Padre.

Según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el piloto solo habló con su pequeña mediante una videollamada debido a las restricciones impuestas por Andrea San Martín.

“Yo me aproximé al nido porque en teoría no hay motivo por el cual esté apartado de mi hija, no hay ningún documento hasta el día de hoy”, indicó a la producción del espacio televisivo.

Juan Víctor responde sobre las acusaciones de Andrea San Martín

El joven también se refirió a las acusaciones que recibió por parte de Andrea San Martín acerca de la supuesta violencia psicológica que ejerció.

El piloto aseguró que existen nuevas pruebas en cuanto a la personalidad de la modelo que no la favorecerían en nada.

“En teoría, se tiene que presentar nuevas pruebas según la pericia psicológica que ella tuvo, donde ya hay un diagnóstico psicológico de su personalidad que no le favorece por ningún lado”, añadió.