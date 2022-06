Jazmín Pinedo recuerda la vez que Magaly entrevistó a Ronaldo y le preguntó si era fea

El enfrentamiento público entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina ha hecho que ambas conductoras saquen a la luz pasajes oscuros de la vida de la otra. Aunque fue la figura de ATV la que inició con estos ataques, la ‘Chinita’ no se quedó atrás y, a través de su espacio televisivo, se defendió de las críticas que le hizo.

Luego de que la ‘Urraca’ dijera que la exchica reality estuvo ‘gileando’ en su entrevista con Jefferson Farfán, la conductora de América TV aprovechó la oportunidad y recordó una entrevista que hizo la ‘Urraca’ en 2004 al futbolista Ronaldo.

“Usted dice que una periodista debe ser incisiva y ataca. No, yo no vi eso cuando usted entrevistaba a los políticos, tampoco lo vi cuando usted entrevistaba al futbolista Ronaldo y le decía: ‘Ay, ¿soy fea? A mí me dicen que soy fea (...) yo te secuestraría’” , contó.

¿Qué sucedió en la entrevista?

En el 2004, Magaly Medina tuvo la oportunidad de entrevistar al futbolista brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima, mejor conocido como Ronaldo. Conversación que ha causado polémica, pues se puede ver a la comunicadora muy amable con su invitado y hasta lo llenó de halagos.

“Son bien hay malosos acá, a mi diariamente me dicen ‘fea’ todos los días, ¿tú me ves algo de fea a mí?”, fue la pregunta que le hizo la presentadora de espectáculos al jugador, haciendo referencia a la prensa, que en ese entonces lo llamaba ‘gordo’.

“Absolutamente no, (te veo) guapísima” , contestó el deportista. Ella continuó: “¡Cómo va estar gordo este hombre! ¡Este hombre es pura fibra!”.

Por último, elogió su talento, resaltando cuánto valía dentro del mundo futbolístico y afirmó que, de secuestrarlo, ganaría un montón de dinero como recompensa. “¡Dios, esas piernas valen 45 millones de dólares! Creo que te secuestro ahorita y pido un rescate por ti al Real Madrid ”, acotó.

Magaly Medina defiende su profesión

Magaly Medina no soportó las críticas de Jazmín Pinedo sobre su profesión, en las que dijo que la ‘Urraca’ era la peor entrevistadora del país. “No sé en qué escuela o universidad le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente o hacer preguntas incómodas”, expresó la modelo.