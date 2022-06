Janet Barboza encara a Brunella Horna por hablar de su pareja: “No lo vuelvas a mencionar”

Un incómodo momento se vivió durante el programa “América hoy” después de que Janet Barboza le increpara a Brunella Horna por un comentario que hizo la joven frente a cámaras. La discusión empezó cuando la joven modelo mencionó en vivo a Miguel Bayona, actual pareja de la ‘Rulitos’.

Cabe resaltar que, hace unos meses, la conductora de América TV reveló que su romance no iba muy bien debido a que tiene una relación a distancia desde que su compañero decidió mudarse a Estados Unidos. Pese a las adversidades, ha dejado en claro que prefiere mantener a su novio fuera del foco mediático .

¿Por qué se molestó Janet Barboza?

Todo surgió en medio de un segmento del magazine en el que comentaron sobre el origen de la canción de Shakira “Te Felicito”, la cual habría sido dedicada a Gerard Piqué. De esta forma, Brunella Horna expresó su curiosidad y le consultó a Janet Barboza: “¿Le dedicó Miguel esta canción?” .

“Miguel es un hombre maravilloso, lo quiero mucho y hablamos todos los días. Te voy a pedir, Brunella Horna, que no lo vuelvas a mencionar , así como yo no menciono a Richard (Acuña) porque no le gusta que lo mencionen en televisión. Te pido por favor”, dijo la ‘Retoquitos’ con un tono de incomodidad.

Ante esto, la pareja de Richard Acuña no se quedó callada y explicó lo que trataba de decir al hacer esa pregunta. “La señora está pidiendo y pidiendo la canción de Shakira que dice: ‘Te felicito qué bien actúas’. ¿Qué significa esa canción?”, aclaró.

Ethel Pozo intervino en la discusión

Debido a la tensa situación en el set de televisión, Ethel Pozo tomó la palabra e hizo un llamado para que no se vuelva a repetir un momento como este. Además, mandó una indirecta a Janet Barboza sobre su relación.

“Hay dos cosas, dices que sigues queriendo a Miguel, yo creo que como amigos. Además, estoy de acuerdo que no toquen el nombre de los novios . Ya estuvo bueno”, concluyó la hija de Gisela Valcárcel.