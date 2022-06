‘Hiro’ de “Al fondo hay sitio” dejó Tailandia para volver a esta nueva temporada: “Lo pensé mucho”

Hiro Moroboshi formará parte de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, una de las series más exitosas de la televisión peruana. Este miércoles 22 de junio, los televidentes podrán disfrutar de este personaje, quien es uno de los mayordomos en la casa de los Maldini. Según lo que reveló en el espacio televisivo “Estas en todas”, él se encontraba en Tailandia y, por ese motivo, tuvo que evaluar la propuesta con mucho cuidado.

“Sí, la verdad es que es una casa, tuve el cariño de siempre. Bueno, yo estaba afuera, en Tailandia, había escuchado que la serie iba a volver y me sorprendió que me contactaran. Al principio la pensé mucho, pero al final es algo bonito porque garantiza diversión absoluta. Me alegra mucho que haya vuelto ‘Hiro’”, indicó.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “Al fondo hay sitio”?

“Al fondo hay sitio” regresa a la pantalla chica luego de seis años este 22 de junio por América TV. La exitosa serie de los últimos tiempos presentó a su elenco y también algunos avances de los nuevos episodios.

Habrá tanto personajes nuevos como ausencias notables que dejarán a los televidentes sorprendidos. Esta temporada será emitida a partir de las 8.30 p. m (hora peruana).

"Al fondo hay sitio" regresa a la pantalla chica. Foto: AmericaTelevision/Instagram

“Al fondo hay sitio” lanza spot de la nueva temporada

El último 11 de junio, la producción de la serie “Al fondo hay sitio” dejó a toda la audiencia con la boca abierta luego de lanzar el video de estreno.

En la publicación, se puede ver a Francesca Maldini tomando desayuno tranquilamente. Sin embargo, es invadida por Teresita y la familia González, quienes se sientan en la misma mesa que ella.