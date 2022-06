Carlos Alcántara habló por primera vez de una condición médica que padece desde hace tres años. El actor y director de cine reveló en “Día D” que tiene casi el 10% de su visión en el ojo derecho y que lo afecta emocionalmente.

El protagonista de “Asu mare” dijo el último 19 de junio que debe prestar atención con sus otros sentidos. Además, al tener solo un ojo en buen estado tiende a mostrarse desorientado.

¿Qué dijo Carlos Alcántara?

“Perder un sentido me afecta emocionalmente, p adezco de glaucoma hace tres años. Tengo varias operaciones, una válvula en el ojo derecho, casi me queda un 10% de visión. Eso me afectó bastante en el deporte, manejo; tocaba saxofón, ya no puedo hacerlo”, expresó el intérprete.

”Pierdes la profundidad de campo y todo parece en el mismo plano. Casi estoy medio ciego porque, de los dos ojos, uno no funciona. Uso lentes todo el tiempo, es complicado estar cambiando para leer ”, resaltó.

No obstante, realiza sus rutinas diarias con normalidad. “Sigo jugando fútbol, estuve haciendo crossfit y estoy dedicado a mi familia”, agregó el recordado ‘Machín’ de “Pataclaun”.

Carlos Alcántara confiesa drama personal: "Estoy casi medio ciego". Foto: difusión

Carlos Alcántara habla del humor de “Hablando huevadas”

En otro momento del reportaje que le realizaron, habló de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes están en el ojo de la tormenta por el tipo de humor que realizan en “Hablando huevadas”.

Como se recuerda, ambos fueron expuestos públicamente con sus comentarios discriminatorios y burlas sobre casos de agresiones.

“Pero eso no es humor negro, no. El humor negro siempre ha existido y es otra cosa”, señaló Alcántara.

Carlos Alcántara elogia a Melissa Paredes

Carlos Alcántara y Melissa Paredes realizaron escenas íntimas para la cinta peruana “Igualita a mí”, estrenada recientemente. Así, el artista habló sobre cómo fue compartir roles con la ex chica reality.

“Tengo los mejores comentarios, superresponsable, superprofesional. Son escenas difíciles, siempre las escenas de besos o las que son en una cama son difíciles, porque no es tu pareja”, dijo.

“Yo la felicito porque ha estado tranquila en ese sentido y sentirse apoyada por todos. En la pantalla todo se ve de maravilla, el trabajo del actor es así”, añadió.

'Cachín' quedó encantado con el trabajo de Melissa Paredes en su nueva película. Foto: captura América TV / Instagram

‘Cachín’ de acuerdo con la salida de Ricardo Mendoza en “Asu mare”

En la última edición de “Complétala”, Ricardo Mendoza contó cómo fue su retiro de la película “Asu mare 4″: “Va a haber una más, yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos”.