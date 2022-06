Ricardo Morán se queja de juez: “¿qué está esperando para actuar por los derechos de mis hijos?”

Ricardo Morán expresó a través de Twitter su molestia con respecto al juez que lleva el caso de sus hijos. Como se sabe, el jurado de “Yo soy” emprendió una batalla legal contra el Reniec para lograr que sus pequeños sean reconocidos como peruanos. No obstante, hasta el día de hoy no ha logrado ninguna respuesta, ya que la entidad no permite que solo el padre registre a sus hijos.

“Sr. magistrado Juan Fidel Torres Tasso, hoy se cumplen 40 días hábiles desde la audiencia por el registro peruano de Catalina y Emiliano y 30 desde que debió dictar sentencia”, manifestó al inició del tuit. “¿Qué está esperando para actuar por los derechos constitucionales de mis hijos?”, agregó la figura de Latina, quien espera una pronta respuesta por parte de las autoridades.

Ricardo Morán pide respuesta sobre el proceso legal que tiene con el Reniec. Foto: captura de Twitter

¿Por qué el Reniec no deja que Ricardo Morán inscriba a su dos hijos?

Según lo que dice en el Código Civil, no está permitido que en una partida de nacimiento solo se registre al padre. Esa consideración solo es apta para la madre. “Desde que en 1984 se dio la Ley 28720, una madre soltera puede registrar a su hijo con los propios apellidos o con los del supuesto padre”, dice en la página del Reniec.

“Y en estos dos años y medio, esto, que ocurrió en Estados Unidos, no ha podido ser ordenado en el Perú debido a que la ley que le permite a cualquier mujer inscribir a sus hijos sin la presencia del padre no le permite lo mismo al padre”, manifestó Morán muy consternado.

Ricardo Morán defiende su proceso legal contra Reniec

El famoso conductor de Latina mencionó en Instagram que su batalla contra el Reniec aún continúa y simplemente espera que sus hijos puedan obtener la nacionalidad peruana. Asimismo, un internauta de dicha red social le preguntó lo siguiente: “Si tus bebés ya tienen la nacionalidad de Estados Unidos, ¿para qué quieres la peruana?”.