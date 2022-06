Recordado actor de “AFHS” dedica palabras por fallecimiento de su abuela: “Te amaré por siempre”

En el Día del Padre, al actor Junior Silva le tocó vivir uno de los momentos más triste de su vida. El recordado ‘Pollo Gordo’ de “Al fondo hay sitio” confirmó el sensible fallecimiento de su abuela Olga, a quien quería como una segunda madre.

Emotivo mensaje de Junior Silva en redes

En Instagram, el también integrante de “La banda del chino” compartió con sus seguidores el duro momento que vive actualmente. “Lo más difícil que le puede pasar a alguien es que te den noticias como estás mientras estás trabajando, lejos. Ahora, en el hotel, mientras trato de descansar, pienso en todo lo que ha pasado, en lo que pude hacer, en lo que no hice y en lo que quedó pendiente”, empezó su publicación.

Precisó que la impotencia de no estar cerca de su familiar provocó un sinfín de recuerdos. “Mi abuelita, mi mamita, la matriarca, dejó este mundo y su alma salió de su cuerpecito ya debilitado por los años que no perdonan. Ya está en un mundo que no admite dolor ni maldad y llegará a un plano en el que todas las almas, ya redimidas y libres, pasearán felices hasta llegar a la eternidad”, escribió.

Fotografía de Junior Silva cona su abuela publicada junto al emotivo mensaje del actor de "Al fondo hay sitio". Foto: Instagram/juniorsilvaof

Actor de “Al fondo hay sitio” recuerda a su abuelo

En su dedicatoria, mencionó a otro de sus familiares que ya no se encuentra con él. “No te preocupes, que estarás con mi abuelo, que te esperó 16 años a que llegues junto a él. Nosotros, los que te queremos, lloraremos hasta que los buenos recuerdos regresen a nuestras cabezas y podamos sonreír de nuevo”, expresó Junior Silva.

“Todo va a estar bien mamita. Descansa porque ya te tocaba hacerlo. Hasta que nuestras almas se vuelvan a encontrar. Te amaré siempre”, finalizó el recordado actor de “Al fondo hay sitio”.