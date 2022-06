Miguel Cevasco niega haber salido con Jazmín Pinedo: “Ella estaba con Jesús Neyra”

Magaly Medina en su enfrentamiento con Jazmín Pinedo le dedicó, en su programa del 17 de junio, una recopilación de todos los titulares que generó con sus presuntos romances. Entre estos figuró uno con el pelotero Miguel Cevasco que, por ese entonces, mayo del 2011, jugaba en el Sport Victoria.

Ante esto, el futbolista salió a negar el ‘ampay’ y en conversación con La República afirmó que, a pesar de los 15 años que tiene de conocer a la conductora de “+ Espectáculos”, nunca pasó nada entre ellos.

¿Fuiste ‘saliente’ de Jazmín Pinedo?

No, a ella la conozco desde hace muchos años, más o menos unos 15 años, soy amigo de su familia, de su mamá. Somos bien amigos. Sí me pareció raro que dijeran que hemos salido.

Ese día que nos ‘ampayan’, si se puede llamar así. Fuimos a comer nada más. Ella estaba con enamorado en ese momento. Con Jesús Neyra, el actor, y él sabía.

Yo era amigo de Jazmín Pinedo y ella, al estar con él, obviamente también lo conocía. Él me conocía y sabía que ese día fuimos a comer. No hay nada raro. No hemos sido salientes. Somos buenos amigos.

¿Por qué te molesta que Magaly recordara cuando los captaron juntos?

A mí no me molestó, porque no hay nada malo. Se inventan cosas.

¿No se besaron en el carro?

No. Salí con ella, como puedo salir con cualquier otra amiga y no significa que pase algo. Yo tengo muy pocas amigas con las que tengo esa confianza, una verdadera amistad.

¿Jesús Neyra no te reclamó por las imágenes?

Nada. ¡Qué me va a reclamar! Él sabía que estábamos ahí. Estábamos comiendo y ella estaba conversando con él. Se llamaron en ese momento.

Jazmín, con quien esté en cualquier momento, me puede presentar porque yo soy su amigo.

¿Nunca has sido el paño de lágrimas de Jazmín Pinedo?

No. Sí me puede haber contado muchas cosas, pero no de esa forma.

¿Qué opinión tienes del enfrentamiento de Jazmín Pinedo con Magaly Medina?

De eso no me gustaría opinar.

¿Viste la crítica que le hizo Magaly Medina a Jazmín Pinedo?

No.

¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Jazmín Pinedo?

Con ella hablo seguido. No nos vemos, pero sí hablamos por WhatsApp.

Pero ¿la última vez que hablaron ella no te comentó de las imágenes?

No, no hemos hablado de eso. Pero a mí sí me comentaron y es como ‘más de lo mismo’.

¿Saldrías con Jazmín Pinedo ahora que está soltera?

Saldría como amigos, como siempre hemos salido desde hace 15 años. La conozco a ella estando con enamorado y soltera. No cambiaría en nada que esté o no con alguien, porque la amistad siempre está. Somos ‘patas’.

¿Nunca la has visto de manera diferente?

No. Hay mucha confianza porque es algo de bastantes años. Conozco a su familia.

¿No la encuentras atractiva?

Jazmín es hermosa físicamente, claro que sí. El que diga que no, está ciego. No tiene nada de malo que diga que me parece guapísima.