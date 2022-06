Magaly encara a Jazmín Pinedo por mencionar a su hijo: “Él dice esa es mi madre con mucho orgullo”

Magaly Medina no se amilana ante nada. Luego de que Jazmín Pinedo le enviara un contundente mensaje para responder por las críticas a su entrevista con Jefferson Farfán, la conductora de “Magaly TV, la firme” volvió a pronunciarse. En su descargo, dejó claro que llega una muy buena relación con su hijo, Gianmarco Mendoza, para poner fin a las especulaciones sobre un presunto distanciamiento.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Magaly Medina?

En plena transmisión de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo dejó entrever que Magaly Medina no se llevaría bien con Gianmarco Mendoza, su único heredero.

“Para mí lo más importante es que mi hija sienta orgullo de mí más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá y que se golpee el pecho diciendo ‘Esa es mi mamá’”, aseveró.

Posteriormente, enfatizó con nombre y apellido que contestaría a los cuestionamientos de la polémica presentadora.

Jazmín Pinedo defendió su entrevista a Jefferson Farfán tras comentarios de Magaly Medina. Foto: composición/ captura América TV/ Instagram

La respuesta de Magaly Medina a Jazmín Pinedo

Ante esta serie de dimes y diretes, Magaly Medina salió al frente y habló sobre el contundente mensaje que le envió Jazmín Pinedo a nivel nacional.

En esta oportunidad, la figura de ATV aseguró que su hijo jamás se ha avergonzado de ella y que, por el contrario, se siente contento de tener una madre como ella.

“Mi hijo durante toda su vida, porque él ha vivido toda mi época desde que yo era una mujer polémica, toda la vida se ha sentido orgulloso de mí. Que no le guste salir en fotos es otra cosa; pero él toda la vida ha sido un hombre orgulloso que cuando escucha hablar de mí, ve los periódicos o televisión, él dice: ‘Esa bit** es mi madre’. Toda la vida con mucho orgullo. Y esta bit** es una madre orgullosa de su hijo”, manifestó la ‘Urraca’.