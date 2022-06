Esposo de Karla Tarazona manda mensaje por el Día del Padre: “Tener hijos no te convierte en papá”

Con el paso del tiempo, Rafael Fernández sigue demostrando que está dispuesto a muchas cosas con tal de preservar la tranquilidad de los pequeños hijos de su esposa Karla Tarazona. Si bien no forman parte de su familia directa, desde que se mudaron para vivir todos juntos, los cuida como si fuera su padre biológico.

No obstante, el empresario también es padre de familia y cada cierto tiempo comparte imágenes en compañía de sus hijos directos, a quienes prefiere mantener lejos de las cámaras, pues no son figuras públicas.

¿Qué comentó Rafael Fernández?

Con motivo de celebrar el Día del Padre, Rafael Fernández dejó un singular mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en la que habla de lo que significa ser papá y que ese es un título que se debe ganar una persona. ¿Será esta una indirecta para Leonard León?

“Tener hijos no lo convierte a uno en padre; al igual que tener un piano no te convierte en un pianista. Valoremos el tiempo con nuestros hijos”, fue el conciso, pero contundente mensaje que dejó en sus historias y que ha alborotado las redes sociales.

Rafael Fernández muestra a sus tres hijos en redes sociales. Foto: Rafael Fernández/Instagram

Rafael Fernández arremete contra Leonard León

Rafael Fernández volvió a ser noticia luego de que declarara que no puede viajar a Estados Unidos con Karla Tarazona y sus engreídos, ya que Leonard León no habría dado la autorización para que salgan del país.

“El documento está esperando en la notaría para firmar el permiso (…) Yo no le pido un sol. Lo único que expreso es la frustración de mi esposa por no poder darle beneficios a los chicos”, explicó para las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

“El documento está esperando en la notaría para firmar el permiso", dijo Rafaél Fernández. Foto: Magaly TV/captura, Leonard León/Instagram

Tras esto, los ‘urracos’ de Magaly Medina fueron en busca del ‘rey de los huevos’ para preguntarle por dicha situación. El empresario respondió que lo más importante para él es el beneficio de los niños, motivo por el cual no hace caso a los comentarios negativos del cantante.