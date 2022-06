Jazmín Pinedo y sus polémicos enfrentamientos con otras figuras de la farándula

En los últimos días, Jazmín Pinedo ha vuelto a ser noticias tras defenderse de los ataques de Magaly Medina, quien en su programa la criticó duramente por la forma en la que entrevistó a Jefferson Farfán.

Sin embargo, no es la primera vez que Jazmín Pinedo se enfrenta a una figura mediática. Por ello, en esta nota te recordamos algunas discusiones que la popular ‘Chinita’ ha protagonizado a lo largo de su carrera televisiva.

Rosángela Espinoza

En el 2020, Jazmín Pinedo y ‘La chica selfie’ vivieron un tenso momento durante la emisión en vivo de “Esto es guerra”. El problema surgió a raíz de un malentendido, ya que la ‘Chinita’ pensó que Rosángela Espinoza la mandó a callar cuando en realidad ella se dirigía a Jota Benz.

“Rosángela, yo a ti no te he dado confianza y es exactamente lo que tú pides, así que mucho cuidado” , dijo Pinedo muy molesta. A lo que la integrante de los combatientes respondió: “Tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”.

Johanna San Miguel

El incidente entre ambas ocurrió durante la transmisión de “Esto es guerra” en marzo del 2014. Todo inició cuando se decidía la permanencia del brasileño Rafael Cardozo en el reality de competencia. Él ya había renunciado, pero sus compañeros intentaban defenderlo y otros atacarlo.

Johanna San Miguel pidió a los chicos reality que hicieran silencio para que él pueda tomar una buena decisión. Sin embargo, en ese preciso momento Jazmín Pinedo quiso dar su opinión, pero fue callada por la conductora. Esto provocó que la popular ‘Chinita’ se enfurezca y empiece a gritar. “Respeta, Jazmín. ¡Si tú crees que me puedes hablar así, Jazmín, estás bien equivocada! ¡Qué lamentable!”, expresó Johanna San Miguel.

Un año después, Milett Figueroa contó que ambas casi se van a los golpes luego de salir del aire. “Hubo una vez un enfrentamiento. Sí se vio en pantalla, pero fuera de pantalla fue mucho peor. Jazmín Pinedo con Johanna casi llegan a los golpes. Se dijeron un montón de cosas. Como que una le faltó el respeto a la otra y casi se van a las manos (en el corte). Se decían miles de cosas. Tienen carácter muy fuerte. Casi llegan a las manos, pero los productores las agarraron”.

Alejandra Baigorria

En el 2016, Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo tuvieron un altercado en el programa Espectáculos, espacio que ambas conducían en ese entonces. Durante la discusión, Jazmín le reclamó a Baigorria por supuestamente hablar mal de ella frente a terceras personas, pese a la amistad que las unía.

En vivo, la ‘Rubia de Gamarra’ negó haber lanzado calificativos negativos contra ella; sin embargo, la popular ‘Chinita’ continúo asegurando que sí existía un audio en el que se expresaba mal de ella.

Y efectivamente, días después salió a la luz la grabación en donde se le escucha decir a Baigorria lo siguiente: “Es una pedante, es una creída, es la que me maltrata. Ella me envidia porque cuando yo estoy en espectáculos la opaco. Que ella no es nada porque le dan cabida. ¿A quién le ganó? Es conductora por un golpe de suerte, quién sabe qué hizo para estar donde está”.

Tras su difusión, Alejandra se disculpó con Jazmín y aseguró que si ella se sentía incómoda, no tenía problemas en renunciar. “Te pido disculpas y nada de lo que dice ahí es verdad porque nunca me maltrataste y solo me apoyaste”.