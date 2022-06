Jazmín aclara si necesitó ‘ayuda’ para defenderse de Magaly: “Cuando hablo rápido, me falta el aire”

Jazmín Pinedo se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la última entrevista que le realizó a Jefferson Farfán en su casa. La conductora se convirtió en tendencia en redes sociales tras defender su trabajo de los constantes ataques de Magaly Medina, quien minimizó el reportaje que hizo sobre el futbolista.

Como se sabe, el último viernes 17 de junio, la ‘Chinita’ no soportó que la menospreciaran en televisión nacional y mandó un contundente mensaje para la ‘Urraca’. “No sé en qué escuela le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente o hacer preguntas incómodas. Eso es lo más fácil”, expresó.

Ante esto, la figura de ATV no se quedó callada y horas más tarde expuso que la presentadora recibió ayuda de producción para hablar frente a cámaras: “Para defenderse de mí, han tenido que hacerle todo, le dictaban frase por frase lo que tenía que decir”, acotó.

¿Qué contestó Jazmín Pinedo?

El conflicto generado entre ambas conductoras de televisión ha provocado que diversos usuarios hablen sobre el tema en las redes sociales de Jazmín Pinedo. Aunque muchos le mostraron su respaldo, también hay otros que apoyaron a Magaly Medina.

“Consideras que al estar de regreso a la TV, te está generando caos en tu vida. Porque siempre he escuchado que te gusta vivir en paz”, señaló una seguidora. Ante ello, la modelo respondió: “Un poco de terror por un rato no hace mal. Gracias por tu mensaje”.

Jazmín Pinedo contesta comentarios de usuarios en redes sociales. Foto: Jazmín Pinedo/Instagram

De igual manera, le preguntaron por la supuesta ayuda que recibió durante su contestación a Magaly Medina, motivo por el cual le faltaba el aire por momentos. “Siento que estabas muy nerviosa porque te faltaba el aire, de repente por lo molesta o nerviosa. Pero sí creo que no necesitas ayuda para defenderte. Ya lo has demostrado antes”, comentó un internauta.

Jazmín Pinedo contesta comentarios de usuarios en redes sociales. Foto: Jazmín Pinedo/Instagram

“Siempre que hablo rápido, me falta el aire, ¡Gracias!”, fue la corta respuesta que dio la modelo.

Jazmín Pinedo tilda de machista a Magaly

Jazmín Pinedo no soportó ser minimizada por Magaly Medina y le aclaró todo sobre la entrevista a Jefferson Farfan. “(Magaly) dice que yo fui en modo cazadora a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo lo podía hacer un hombre, qué retrógrado y machista su comentario ”, indicó.

Asimismo, dijo que no permitirá que siga hablando de su integridad como mujer. “Yo no le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer, a un pedazo de objeto, con calificativos repugnantes”, agregó.