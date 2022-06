Jossmery Toledo terminó con puntos en la ceja al reventar una botella de champagne

Jossmery Toledo sufrió un accidente y terminó con varios puntos en la ceja derecha. Según explicó en sus historias de Instagram del 18 de junio, había sido invitada por su amiga, la empresaria Rocío Jara, para ejercer de madrina en la apertura de su local en Miraflores.

Sin embargo, un mal movimiento por poco comprometía todo el ojo de la integrante de “EEG, 10 años”.

Jossmery Toledo: “Estoy agradecida de no haber perdido el ojo”

Desde la clínica, Jossmery Toledo, de 29 años, compartió imágenes de la sutura de su ceja, y mostró cómo su amiga sufrió al verla herida. “Ella está llorando por mí”, afirmó.

A pesar del accidente, la influencer se mostró tranquila, relajada y sonriente. “Salpicó hacia mis cejas y no al ojo. Me hicieron unos puntos. Menos mal que no pasó a mayores”, expresó con alivio.

Horas después, ya en su casa, la chica reality dejó ver cómo la zona afectada comenzaba a inflamarse y a cambiar de color.

“Ya se me está poniendo morado. Seguro el día de mañana no podré abrir (el ojo)”, indicó.

Finalmente, Jossmery Toledo se permitió enviar un mensaje a los 1,3 millones de personas que la siguen en Instagram, a quienes instó a “siempre tener buena actitud a pesar de no tener buenos momentos”.

“Siempre saco lo mejor de todas las cosas y estoy agradecida de no haber perdido el ojo”, concluyó.

Jossmery Toledo envía un mensaje a su papá

Entre sus historias sobre su accidente en la ceja, Jossmery Toledo compartió una imagen del recuerdo de su padre, Marco Toledo.

“¡Feliz día, papi! Aquí en sus años mozos. Sabes que te amo. Siempre seré tu muñeca, como me solías decir de niña”, expresó. “Pásenla de lo más lindo y aprovechemos mientras los tengamos vivos”, recomendó, por otro lado, a sus seguidores.