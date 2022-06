Gisela sorprende con emotivo mensaje por el Día del Padre: " La vida es tan frágil y dura poco”

Gisela Valcárcel no dejó pasar el Día del Padre para dirigirse a sus seguidores de las redes sociales. La popular ‘Señito’, quien hace poco salió a defender a Jazmín Pinedo de su polémica discusión con Magaly Medina, hizo un saludo especial a sus fanáticos que son papás.

Gisela: “Siempre estamos cambiando”

Gisela Valcárcel admitió sentirse “diferente” en los últimos días. Al parecer, la conductora de televisión atraviesa distintas situaciones en su vida. Así lo contó en su última publicación de redes sociales. Asimismo, aprovechó para mandar un saludo por el Día del Padre.

“Y aquí está la que no disfrutaba con el frío y los días grises. Sin duda, siempre estamos cambiando, evolucionando y me encanta saber que hoy disfruto cada día. Con frío, con calor, como venga. La vida es tan frágil y dura tan poco que no disfrutarla sería estar muy distraída. Les envío un abrazo, en especial a los papás. Celebren, abracen a los suyos, es tan rico el abrazo de la familia. Felicidades”, escribió.

Gisela Valcárcel saludó a los padres de su comunidad de Instagram. Foto: Instagram

De igual forma, subió una serie de videos en los que se mostró cómo pasa esta fecha especial junto a su familia. En los videos también se vio que Ethel Pozo se unió al almuerzo especial que se realizó en honor de la progenitora de la exvedette.

Gisela apoya a Jazmín en pelea con Magaly

Gisela Valcárcel se animó a felicitar a Jazmín Pinedo por responderle a Magaly Medina, luego de que la ‘Urraca’ criticara su entrevista con Jefferson Farfán. “No sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad”, escribió la popular conductora en su cuenta de Instagram.

Además, compartió lo que dijo la ‘China’ a la presentadora de ATV: “Ella dice que yo fui en modo ‘cazadora’ a la entrevista a Jefferson Farfán y que eso solo podría hacerlo un hombre, qué retrógrada y machista su comentario (...). No le voy a permitir a nadie y mucho menos a usted que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con calificativos y adjetivos horribles y repugnantes”.