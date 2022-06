Fiorella Retiz utilizó sus redes sociales para recordar la importancia de papá y mamá en la vida de los hijos. En el Día del Padre, la exreportera compartió un reflexivo mensaje en el que reconoció los desaciertos de algunas personas y comentó que “errar es humano”.

Mediante las historias de su cuenta de Instagram, la periodista publicó una fotografía en blanco y negro que la muestra en compañía de su menor hijo. Asimismo, reveló que se esfuerza mucho para darle lo mejor a su pequeño.

Mensaje de Fiorella Retiz en el Día del Padre

En la dedicatoria, la exreportera señaló que ser padre y madre a la vez no es fácil, y admitió que ha dado lo mejor de sí a pesar de sus errores.

Fiorella Retiz comparte mensaje en el Día del Padre. Foto: Fiorella Retiz/Instagram.

“Ser madre y padre no es sencillo, pero me tienes aquí dando el mayor de mis esfuerzos con aciertos y desaciertos. Empujando el coche para que puedas tener lo que necesites y más (como siempre). Lo que puedo prometer es que nunca te faltará amor; mi cariño es tan grande que me faltarán vidas para mostrártelo. Te amo, hijito, eres lo único que me hace sonreír en esta vida. Sigamos de la mano creciendo y aprendiendo a ser mejores personas. Errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”, mencionó.

Fiorella Retiz reaparece tras ampay con Aldo Miyashiro

Luego de que se difundieran las imágenes de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz en el programa de Magaly Medina, la periodista decidió borrar todo su contenido en redes sociales y se ausentó por muchos días de Instagram. No obstante, retornó con un curioso video.

En el material aparece practicando un deporte acuático. “Juré que no iba a poder, pero lo logré. Se necesita mucha fuerza en el abdomen para mantener el equilibrio si te paras; sin embargo, sentada es un poco más sencillo, pero tienen que preparar esos brazos”, escribió.