Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre y es por ello que Pedro Suárez Vértiz decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Ricardo Gareca. A través de su Instagram oficial, el cantante expresó su admiración por el director técnico de la selección peruana y le pidió que continúe como tal para seguir sacando adelante a la Bicolor.

“‘Tigre’, tú eres el prócer de nuestro nuevo patriotismo. No permitas que el blooper con Australia sea el epílogo del hermoso libro que todavía no has terminado de escribir, sobre tu épica historia en el Perú”, escribió.

“Jamás en la historia de mi amado país, un director técnico había sido reclamado por unanimidad para quedarse después de la eliminación de un mundial. Nunca. Todos se iban odiados y maldecidos, pero Gareca no. Lo que demuestra que absolutamente nadie te culpa de lo que pasó con Australia”, añadió.

Pedro Suárez Vértiz elogia los logros de Gareca en la sección

En su publicación, Pedro Suárez Vértiz aprovechó para resaltar los logros que obtuvo la Blanquirroja cuando Ricardo Gareca estuvo presente.

“Acá hay un buen equipo para la próxima Copa América. Terminemos lo avanzado porque, al igual que contigo, Perú fue por primera vez a México 70 con Didí, no fuimos a Alemania 74, y regresamos con todo a Argentina 78 y España 82″, comentó.

Finalmente, el intérprete cerró su mensaje con un saludo a Gareca y a todos los padres peruanos en su día. “Aguante, ‘Tigre’, que ya falta poco. Esto es solo un intermedio. ¡Feliz Día del Padre, papá Gareca! Y muy Feliz Día del Padre para todos”, manifestó.

El mensaje de Pedro Suárez Vértiz a Ricardo Gareca. Foto: Pedro Suárez Vértiz/ Instagram

La derrota de Perú ante Australia por el repechaje

Como se recuerda, el lunes 13 de junio Perú perdió ante Australia en el repechaje por la clasificatoria al Mundial Qatar 2022. En medio de esta derrota, se ha especulado que Gareca podría dejar su puesto como estratega en nuestro país para tomar nuevos rumbos.