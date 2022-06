Magaly Medina festejó el Día del Padre junto a su progenitor, Luis Medina Carpio, y aprovechó esta especial fecha para agradecerle por todos los valores y las lecciones que le ha enseñado a lo largo de su vida.

La presentadora de televisión también le dedicó un homenaje a todos los padres del país.

Magaly agradece a su papá por enseñarle “valores morales”

En su cuenta de Instagram, Magaly Medina presentó públicamente a su padre, quien tiene 92 años. A través de un video, la conductora resaltó la labor de su progenitor y lo llenó de halagos.

“Les presento al señor Luis Medina Carpio, él es mi papá, tiene 92 años. Mi papá nunca me dio grandes riquezas, pero sí me dio muchos valores morales” , dijo Magaly al inicio del video.

Posteriormente, se dirigió a todos los peruanos que también han celebrado el Día del Padre: “En la figura de él quiero rendirles homenajes a todos los padres trabajadores, dedicados”.

Magaly aclara rumores de distanciamiento con su hijo

De otro lado, Magaly Medina aprovechó esta plataforma para aclarar los rumores sobre un presunto distanciamiento con su hijo Gianmarco Mendoza.

La animadora, que también pasó con él el Día del Padre, aseguró que a su hijo no le agradan las cámaras.