Said Palao, Rafael Cardoso, Gino Assereto y otros chicos reality que son padres

Este tercer domingo de junio es un día muy especial para todos los padres que desempeñan este papel con gran responsabilidad. Así, varios chicos reality de la farándula peruana, como Said Palao, Rafael Cardoso, Gino Assereto y otros, han incursionado en la paternidad.

Estos personajes constantemente muestran el cariño inmenso que le tienen a sus hijos y, aunque algunos no tienen la dicha de tenerlos tan cerca, siguen cumpliendo sus deberes como papás. No te pierdas esta entretenida nota en homenaje al Día del Padre.

Said Palao

Said Palao tuvo una hija con su expareja Aleska Zambrano. La menor cumplió hace poco 6 años y lo festejó a lado de sus padres.

Por medio de Instagram, ambos compartieron fotografías de la fiesta infantil que tuvo como temática la Vampirina. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. La estamos pasando increíble, te amo mucho”, indicó el integrante de “Esto es guerra” por redes sociales.

Rafael Cardozo

Rafael Cardozo tiene solo una hija de 17 años, quien actualmente vive en Brasil. Hace unos días, el modelo recibió una sorpresa por el Día del Padre en el programa “En boca de todos”. Su progenitora Rafaella dejó de lado su timidez y le dedicó unas emotivas palabras. “Papá, ¡feliz día de los padres! Todos te extrañamos, besos ¡Te amo!” , se le escuchó decir en el video.

Rafel no pudo contener sus lágrimas y mencionó que se siente culpable por estar lejos de ella. “Por más que estoy lejos, cuido de mi familia, no le falta nada, al mismo tiempo tengo sentimiento de culpa por no estar con ella (…). La amo”, aseveró.

Gino Assereto

Gino Assereto es padre de dos niña. Recientemente, el modelo presentó a su hija mayor en el programa “En boca de todos”, donde no pudo evitar conmoverse cuando escuchó hablar a la adolescente, quien es fruto de su primer compromiso. “Tener a Ariana conmigo, que me ha venido a visitar, una alegría total.. Te amo, bebé”, mencionó.

Como se sabe, la última de ellas fue en su relación sentimental con Jazmín Pinedo. El chico reality se convirtió en papá el 18 de diciembre de 2015 y la popular ‘Chinita’ fue la primera en dar la noticia por sus redes sociales. “It’s a girl” (es una niña), señaló.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto junto a su hija. Foto: captura de Instagram

Mario Hart

Mario Hart se convirtió en papá de una niña el 6 de septiembre de 2020. El popular chico reality tuvo a su pequeña con la venezolana Korina Rivadeneira. El piloto de autos fue el primero en pronunciarse por redes sociales.

“Larita nació. Salió todo espectacular, salió todo muy bien. Gracias a Dios, voy a estar con ella como 30 o 40 minutos en un salón especial. Kori todavía no ha despertado después de la operación. En un rato la traen al cuarto y también a la bebé para que pueda estar con ella. Fue todo muy emocionante y muy lindo”, indicó por medio de sus historias de Instagram.

Cabe indicar que actualmente la pareja espera un segundo bebé. La modelo aseguró que se llamará igual que su padre y abuelo.

Mario Hart y Korina Rivadeneira y su primera hija. Foto: composición Instagram/Mario Hart/Korina Rivadeneira

Yako Eskenazi

Yaco Eskenazi es papá de dos hijos varoness, Liam y Leo, fruto de su amor con Natalie Vértiz. Su primer pequeño nació el 17 de marzo del 2014 a las 6.55 p. m. y el parto fue trasmitido en vivo por el programa “EEG”. Mientras que el nacimiento del segundo fue confirmado solo en redes sociales.

“Bienvenido al mundo. 3.56 p. m. 3,658 kilos y 53 centímetros. Natalie, Liam y yo te amamos con locura”, manifestó el excapitán de ‘Los leones’.