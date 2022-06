Cada tercer domingo de junio se festeja en el Perú, y en varias partes del mundo, el Día del Padre. Esta importante celebración no pasa desapercibida por los famosos peruanos, quienes vienen llenando las redes sociales con tiernos mensajes dedicados a todo aquel que forma parte de esta festividad.

No obstante, en el país existen diversos casos de paternidad que se volvieron mediáticos y resaltaron por marcar la diferencia entre otros. Conocidos personajes como Ricardo Morán, Robotín y Ernesto Pimentel, forman parte de este reducido grupo.

Conoce todo sobre estas figuras del espectáculo que tuvieron que acudir a otros métodos para poder cumplir su sueño de formar una familia.

Ricardo Morán y la responsabilidad de criar a mellizos

Ricardo Morán hizo público su deseo de paternidad luego de confesar que era gay. El jurado de “Yo Soy” y también productor de televisión fue parte de un proceso largo de búsqueda para poder concretar este sueño. A sus 45, pasó una dura batalla médica, económica y emocional que terminó en felicidad tras nueve meses de espera. Emiliano y Catalina son los nombres de sus hijos.

Ricardo Morán celebra el cumpleaños de sus mellizos. Foto: Ricardo Morán/Instagram.

El proceso se dio a través de una donante de óvulos anónima junto a una gestante subrogada, lo cual le permite tener mucho más autonomía sobre sus hijos, algo que confesó en una entrevista con BBC Mundo:

“Si tenía que encontrar a una persona para asumir ese compromiso, por ejemplo, una amiga, ¿cuánto tiempo tenía que pasar para llegar a decidirlo? ¿Cómo iba a ser esa relación en el tiempo?”, mencionó.

“ Contacté con una agencia en Estados Unidos y ahí me preguntaron si la donante de óvulos iba a ser también la gestante subrogada. Y me pareció que lo mejor era separarlas, que la donante fuera anónima. De hecho, su nombre está en un documento de la Corte de Los Ángeles y es inaccesible para mí”, agregó Morán.

"Elijan a sus familias", expresó Ricardo Morán junto a un tierno video de sus hijos. Foto: composición LR/Instagram

Ernesto Pimentel y la concepción con su mejor amiga

Ernesto Pimentel es el intérprete del personaje popular conocido como ‘La Chola Chabuca’. El afán de tener un hijo lo llevó a una conversación mucho más íntima con su mejor amiga, Miluska Jácome, quien pudo engendrar al pequeño Gael durante 9 meses para cumplir este anhelo del artista.

“Yo quería hace 12 años este sueño. Y se veía complicado por mi salud y mi soltería” , expresó el conocido animador. Asimismo, también contó que viene asumiendo una tarea difícil por ser papá primerizo, pero que lo lleva de la mejor manera: “Como le llega a cualquier padre primerizo: con una hoja en blanco, cargada de miedos, expectativas y sueños”, manifestó el comediante.

Foto: Captura América Televisión

Robotín descubrió que no era padre de sus hijos

Alan Castillo Vásquez, mejor conocido como ‘Robotín’, fue noticia por su presentación en el programa de Andrea Llosa, donde fue con la misión de descubrir la “infidelidad” de su esposa y por la duda de ser el padre del último hijo a quien nombró “el primer varón de la familia”.

“ He estado fingiendo que tenía una relación feliz en muchos reportajes que me han hecho por mi trabajo, pero siempre he fingido porque la realidad era otra. Quizás en los primeros años he tratado que las cosas estén bien, pero conforme pasaron los años todo esto se ha ido complicando”, explicó el comediante en el programa “Andrea”.

De acuerdo a las pruebas de ADN del programa “Andrea”, Alan Castillo Vásquez solo era el padre de la niña de 6 años. La niña de 2 años y el bebé de 4 meses no eran sus hijos, a pesar de haberlos firmado como suyos.

“Nunca fui malo contigo. ¿Cómo pudiste mentirme así? Tú sabes cómo amo a mis hijas. ¿Por qué? Has arruinado mi vida ”, fueron las palabras de ‘Robotín’ al enterarse de su cruda realidad a nivel nacional.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre?

En el 2022, el Día del Padre en el Perú se celebra el domingo 19 de junio. En esta festividad, todos los peruanos y peruanas aprovechan y rinden homenaje al hombre que ha sido un pilar importante en su vida.