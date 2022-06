Dayanita llora al saludar a su fallecido padre por su día: “Se me hace difícil decir ‘papá, te amo’”

Previo al Día del Padre, todos los integrantes de “JB en ATV” tuvieron un emotivo momento en el que dedicaron tiernas palabras a sus progenitores por la especial fecha. No obstante, cuando fue el turno de Dayanita, la actriz cómica se mostró muy conmovida al hablar de su papá, quien falleció años atrás.

El mensaje de Dayanita

Todo sucedió el 18 de junio, en la última edición del programa de comedia. Aunque al inicio de su discurso prefirió quedarse en silencio, gracias al aliento de sus compañeros de reparto se animó a mandar un conmovedor mensaje para su difunto padre.

“Sé que mañana es un día especial para todos los papás y yo no pude compartir mucho con el mío, a pesar de tantas cosas que pude haber pasado”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que se le hace difícil expresar sus sentimientos, pues no era muy cercana a su padre, pero aún le guarda amor y respeto. De igual forma, mostró su agradecimiento con su madre, pues desde la muerte de su progenitor, ella ha estado a su lado en todo momento.

“ Sé que se me hace difícil decir ‘papá, te amo’ , pero sé que cuidas a mi mamá desde arriba, me proteges a mí y cada vez que me siento sola, siempre te pido que me lleves por tantas cosas que me han pasado en la vida, pero lo importante es que me dejaste al lado de mi madre. Mamá, para mí siempre vas a ser padre y madre en esta vida ”, concluyó.

¿Dayanita tiene un hijo?

En septiembre del 2021 se especuló que Dayanita tenía un hijo de 10 años que vivía en la selva. Sin embargo, tras una visita al programa de Andrea Llosa, la actriz cómica accedió a hacerse una prueba de ADN para corroborar esta información. Pese a los distintos percances que hubo aquel día, finalmente se conocieron los resultados.