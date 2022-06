Alessia Rovegno ha captado la atención de la prensa nacional por su reciente victoria en el Miss Perú 2022. El último sábado 18 de junio, la modelo fue invitada a “El reventonazo de la Chola”, donde pasó un buen momento al conocer a su ‘doble’, interpretado por el cómico Fernando Armas. También, aprovechó para comentar sobre las críticas que ha recibido por sus respuestas en el certamen del belleza.

Alessia Rovegno tiene la meta de ganar el Miss Universo

La hija de Bárbara Cayo precisó que está enfocada en traer la corona del Miss Universo. “Muy contenta, realmente muy agradecida, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de prepararme y muchas ganas de dar lo mejor de mí para dejar el nombre de Perú muy en alto”, dijo inicialmente.

Luego, le comentó a Ernesto Pimentel que su trabajo no se enfocará solamente en buscar un título, sino en que el público vea su compromiso. “Es un trabajo, es un compromiso muy grande, tanto conmigo como con todo el país”, remarcó.

Alessia Rovegno ignora las críticas

La modelo de 23 años es consciente de la avalancha de críticas que recibió en redes sociales por sus polémicas respuestas a lo largo del certamen del Miss Perú, como por ejemplo cuando respondió que una consecuencia del ciberbullying es el “aislamiento global”.

“Críticas siempre van a haber, creo que cada uno tiene su opinión y está bien, hay que respetarla. Yo, solo me toca enfocarme en lo que me tengo que enfocar y no dejar que nada me distraiga, tengo una meta y go for it, that’s it (voy por ella, eso es todo)”, manifestó.

Alessia Rovegno no dejará la música

Como se sabe, Alessia Rovegno también se encuentra trabajando en su carrera musical junto a su hermana Arianna Rovegno en el dúo musical llamado Alessia & Vambina, que recientemente estrenó su primera canción propia “Nada serio”.

Alessia y Arianna Rovegno también crearon versiones en cumbia de temas como "Tacones rojos" y "Volví". Foto: Alessia y Vambina/Instagram