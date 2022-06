Alessia comparte tierno homenaje a Lucho Rovegno por el Día del Padre: “Te amo tanto”

Alessia Rovegno se une a la lista de celebridades peruanas que celebran el Día del Padre. La modelo, quien desató toda una polémica luego de ser coronada como Miss Perú Universo 2022 en “Esto es guerra”, utilizó sus plataformas para rendir homenaje a su progenitor con tiernas palabras.

Alessia Rovegno manda tierno mensaje a su padre

La ganadora del Miss Perú 2022, Alessia Rovegno, se animó a compartir nuevamente sus sentimientos hacia su padre, Lucho Rovegno. La joven modelo de 24 años, quien constantemente sube fotos junto a su progenitor, escribió una corta pero amorosa dedicatoria al empresario panadero: “Te amo tanto”.

Alessia Rovegno comparte constantemente su amor en redes por su padre. Foto: Instagram

Lucho Rovegno feliz por triunfo de Alessia en el Miss Perú 2022

En una entrevista que concedió a “Amor y fuego”, Lucho Rovegno se manifestó sobre la coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú Universo 2022. El dueño de la famosa panadería que lleva su apellido aseguró que su hija estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños.

“Me siento orgulloso. Era su sueño desde muy chiquita. Desde los 8 años, modelaba frente al espejo. Ella quería ser modelo, quería ser Miss Perú y quería ganar el Miss Universo. Se va a preparar para tentar la corona. Se va a preparar, tiene seis meses y le va a meter a full. (Quiero) desearle toda la suerte del mundo, yo voy a estar atrás siempre para apoyarla”, aseguró.