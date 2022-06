Aldo Olcese y Malú Costa remecieron la farándula peruana en el año 2004. Cabe recordar que ambos fueron ‘ampayados’ por las cámaras de Magaly Medina en situaciones comprometedoras en el auto del exjugador de Alianza Lima. Este episodio dejó asombrados a todos los televidentes y marcó a sus protagonistas.

¿Qué dijo Aldo Olcese?

Después de 18 años, el exfutbolista contó su verdad sobre el escandaloso suceso de aquella noche: “Han pasado muchísimos años de ese tema que no me enorgullece para nada. Al contrario, y muchos dicen “no, pero tú eres el hombre”, pero yo, la verdad, me siento avergonzado por lo que pasó”, indicó.

Malú Costa habla de su ‘ampay’ con Aldo Olcese en “El valor de la verdad”

Luego de que la modelo negara innumerables veces el ampay que protagonizó con Aldo Olcese, en el programa “El valor de verdad” decidió confesárselo todo a Beto Ortiz. En este programa, Malú Costa confesó todo lo sucedido y dio detalles sobre su encuentro con el futbolista.

“Yo no sabía que estaban las cámaras de Magaly Medina. Era cerca de las dos de la mañana y estábamos (con Aldo) en la puerta de mi casa, no había ni un alma. Jamás se me ocurriría que alguien estaba grabando” , manifestó.

¿A qué se dedica actualmente Malú Costa?

La modelo Malú Costa apareció por última vez en el espacio televisivo de Beto Ortiz. Con respecto a su vida personal, hace poco solicitó ayuda con una cama UCI para un familiar que tenía la COVID-19. A través de sus redes sociales, la actriz comparte algunos viajes que realiza por el norte del país; asimismo, ella también colabora y promociona algunas marcas.