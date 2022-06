Ricardo Mendoza, excluido de “Asu mare 4″: “Iba a ser protagonista, pero me metieron un floro”

No va más. Ricardo Mendoza dio a conocer que su personaje no estará incluido en el próximo lanzamiento de “Asu mare”, situación que entristece a sus miles de seguidores. Asimismo, el actor explicó a qué se debe que la producción prescindiera de ‘Tarrón’.

En la última edición del programa virtual “Complétala”, Ricardo Mendoza comentó que la producción sí le confirmó una nueva película de “Asu mare”, pero le aclararon que su personaje, uno de los amigos de Carlos Alcántara, no volvería a aparecer en la recordada historia.

¿Qué dijo Ricardo Mendoza?

Es de conocimiento que el comediante y su tío ‘Cachín’ se mantienen distanciados debido a los polémicos acontecimientos en los que se vio involucrado Ricardo Mendoza. Los comentarios ofensivos que el cómico realiza en su programa “Hablando huevadas” serían la razón de su exclusión de “Asu mare”.

“Va a haber una más, yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos”, dijo al iniciar refiriéndose a la producción de “Asu mare”.

“Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje”, contó y agregó que esta decisión fue oportuna para él: “Que bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”.

¿Por qué Carlos Alcántara se distanció de Ricardo Mendoza?

Como se recuerda, el 19 de abril, Carlos Alcántara se pronunció a través de sus redes sociales publicando un comunicado defendiendo a las personas con habilidades especiales, a quienes Ricardo Mendoza ofendió con sus comentarios irónicos.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferente o con alguna condición médica, hay mucha gente, aunque continúa burlándose y riéndose de ellos, basta ya”, expresó el popular ‘Cachín’.