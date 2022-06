¡Fuego! Samuel Suárez, conductor del portal Instarándula, se pronunció sobre los dimes y diretes que tuvieron Magaly Medina y Jazmín Pinedo, luego de que la ‘Urraca’ considere un “desperdicio” la entrevista que la ‘China’ hizo al futbolista Jefferson Farfán.

Según ‘Samu’, Jazmín Pinedo se sintió afectada por las críticas de Magaly Medina. “Le ha respondido a Magaly porque ayer ella la destruyó (...) Lo que yo no entiendo es por qué la ‘China’ se pica; bueno, sabemos que toda la vida ha sido respondona y por lo visto le ha dolido bastante que le digan que fue con su moñito a la casa de Farfán, porque es cierto, cometió algunos excesos” .

Samuel Suárez aconseja a Jazmín Pinedo

En otro momento, el comunicador se refirió a Jazmín Pinedo y precisó que ese tipo de comportamientos no suelen verse en el canal donde trabaja.

“Tienes que tener tu límite y no dejarte cargar por tus entrevistados. Entonces, me cuentan que hoy día en su programa la ‘China’ le ha dedicado buenos minutos a responderle a Magaly de una manera que no, esas cosas suceder en América Televisión, ¿cómo le va a responder a Magaly de la forma que le ha respondido? Las marcas, Jazmín” , ironizó.

¿Los auspiciadores se habrían incomodado por el ataque de Jazmín Pinedo?

“¡Las marcas, Jazmín! Jazmín, a tus auspiciadores no les va a gustar nadita la respuesta que le has dado, y la revolcada que se viene más tard e, porque de todas maneras, mi vida, te la van a devolver”, aseguró Suárez.

Magaly se cansó de los ataques de Jazmín Pinedo y le respondió sin filtros en su programa de farándula. Foto: captura/ATV

Finalmente, le dio la razón a Magaly Medina, pues afirma que haberse “dejado cargar” por el exfutbolista fue algo innecesario y que no debió salir en el reportaje. “¿Le dijeron que hizo una mala entrevista? ¿Eso le dolió? No entiendo, ¿le dolió que Farfán la dejara cargada en los brazos? Pero esa nota se podía editar ‘oye, por si las dudas, la parte que Farfán me carga, no la pongas’, ¿o qué?¿le pareció visualmente que se veía bien eso?”.