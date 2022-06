Magaly responde a Jazmín Pinedo y jura que no es materialista: “Voy a Gamarra a comprar”

Jazmín Pinedo y Magaly Medina han protagonizado un picante intercambio mediático en las últimas horas. Todo comenzó cuando la popular ‘Chinita’ entrevistó a Jefferson Farfán mostrando su lujosa casa y las diversas prendas que posee el delantero de Alianza Lima. Esta conversación fue duramente criticada por la conductora de espectáculos al asegurar que su colega desaprovechó la oportunidad de sacarle algo más interesante al futbolista.

La respuesta del nuevo ‘jale’ de América no demoró en llegar al señalar que la figura de ATV solo se interesó por las marcas exclusivas que posee el integrante de la selección peruana. Ante ello, la cara principal de “Magaly TV, la firme” se tomó varios minutos de su último programa para dejarle un contundente mensaje.

Magaly le asegura a Jazmín Pinedo que no es materialista

Magaly Medina respondió a Jazmín Pinedo asegurando que el vestido que usaba en ese preciso momento era hecho en el Perú. Asimismo, indicó que suele comprar ropa en el emporio comercial de Gamarra, pero que también gusta vestir las marcas costosas que existen en el mercado.

“ Mis zapatos son de marca Platanitos y este vestido es de marca 100% peruano y voy a Gamarra a comprarme mi ropa, pero igualmente me encantan las marcas. Así como tu entrevistado Jefferson Farfán que se compra las marcas que le da la gana porque se lo ha ganado. No tengo obsesión con ellas y no ando hablando de precios en televisión, lo hacen otras personas. Infórmate bien ”, precisó.

Magaly niega haber estado con jefe de revista

Jazmín Pinedo también aseguró que la popular ‘Urraca’ habría tenido un romance en el pasado con el director de una revista y que ese habría sido su trampolín a la televisión. Esto fue rápidamente aclarado por Magaly Medina, quien mandó a investigar a la ‘Chinita’ al asegurar que su historia es harto conocida.

"Desde que me inicié en TV, mi productor está acá en piso mirándome frente a frente”, dijo Magaly Medina. Foto: Magaly TV/captura, Más espectáculos/captura

“¿Quién le sopla esas estupideces? Nadie me regaló ningún programa de televisión. No sería tan descarada para negar algo. Creo que se ha confundido, es la diva de la TV que admiras, la historia es de ella”, indicó.