Magaly recordó a Jazmín Pinedo cubriendo el Mundial de Rusia 2018: “El papelón de su vida”

Las críticas entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo continúan. Este viernes 17 de junio, la ‘Urraca’ no se quedó de brazos cruzados al escuchar cómo su detractora se refirió a ella en su programa matutino y arremetió contra ella. En esta línea, la conductora de espectáculos recordó que la ‘Chinita’ “le quitó el puesto a un periodista deportivo” en el Mundial de Rusia 2018.

De esa manera, comparó ese acontecimiento con la entrevista realizada a Jefferson Farfán, alegando que un verdadero periodista sí hubiese desempeñado mejor la función realizando preguntas puntuales al futbolista.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Salió al frente y mostró toda la trayectoria de Jazmín Pinedo en la televisión peruana. Al pasar esta nota, Magaly Medina rememoró el año 2018, fecha en la que Jazmín Pinedo viajó a Rusia para cubrir la transmisión del mundial. Como se recuerda, debido a este acontecimiento, Latina recibió una ola de críticas en redes sociales al no escoger a un profesional de la rama para esta función.

“Cuando fue al Mundial, no sé en qué sorteo se lo sacó, pero en Latina eran así, bastantes querendones con sus figuras. Entonces la mandan e hizo el papelón de su vida porque ella no es periodista, no es comunicadora, no tiene ningún tipo de formación, entonces hizo el papelón y muchos periodistas deportivos de su propio canal se pusieron ‘saltones’”, dijo la ‘Urraca’.

Posteriormente, Medina afirmó que Jazmín Pinedo “le quitó el lugar a un periodista deportivo que pudo haber hecho un mejor papel, lo mismo que hizo con esta entrevista a Farfán”.

Según Magaly Medina, Jazmín Pinedo tenía similitud con una "muñeca ventrílocua". Foto: composición LR/ captura de ATV/ captura de América TV

Jefferson Farfán “se chupó” con Magaly Medina, según la conductora

Magaly Medina recordó que ella y Jefferson Farfán habían pactado una entrevista en Rusia el año 2018, pero esta conversación no se pudo dar debido a que el futbolista “se chupó”.

“Yo he querido entrevistar a Farfán por muchísimos años y por muchísimo tiempo, desde que estuvo con Melissa Klug. Nunca lo he entrevistado. Cuando fui a Rusia, él tenía conocimiento que iba yo. Aunque el canal no quiso pagar los pasajes, mi esposo lo pagó e hicimos turismo, pero Farfán se chupó. Habíamos quedado para almorzar y romper el hielo, pero él se chupa. Hay personas que tienen miedo de enfrentarse a en un cara a cara conmigo”, contó.

Finalmente, Magaly minimizó las habilidades de Jazmín Pinedo para el periodismo: “Esta chica tiene la oportunidad de entrevistar a Farfán y la desperdicia, por eso dije ayer, ¿por qué no mandaron a ‘Choca’?, alguien con más conocimiento y curiosidad que le pudo haber sacado más cosas”.