Magaly cuenta que nunca necesitó de un ‘ayudamemoria’ para conducir: “¿Qué me van a decir a mí?”

¡Qué roche! Magaly Medina señaló que Jazmín Pinedo estuvo siendo guiada por un audífono —que en la TV se le conoce como ‘chuleta’ o ‘ayudamemoria’— mientras atacaba a la popular ‘Urraca’. Por ello, la conductora de ATV le recordó que ella nunca necesitó de nadie para conducir su programa en sus más de 20 años de carrera.

“Somos tan buenos en lo que hacemos que nos hemos dado cuenta cómo le soplaban todo, tenía ayudamemoria, tenía lo que llamamos en términos de televisión ‘chuleta’, tenía un pata que le guiaba todo”, comenzó diciendo.

Luego, Magaly mostró a la audiencia cómo luce el audífono que utilizan los conductores cuando están en vivo. “Lo he traído solo que ustedes lo vean porque yo no suelo usarlo. Me lo pusieron cuando estaba en el noticiero de Latina, pero no me servía para nada porque imagínense, qué me van a decir a mí lo que tengo que hacer” .

Magaly Medina echa a Jazmín Pinedo

Magaly Medina explicó que su forma de conducir es diferente a la de muchos presentadores, como Jazmín Pinedo. “Lo que pasa es que yo no empleo telepronter, desde que me inicié en TV, mi productor está acá en piso mirándome frente a frente” .

“Así actúa la mayoría de ventrílocuos en la televisión y esta chiquita, pero no solo eso, también tenía un guion, tenía libreto. Le habían hecho todo, ¡qué vergüenza! Para defenderse de mí han tenido que hacerle todo, le dictaban frase por frase lo que tenía que decir. Aquí yo me defiendo solita, siempre; mi guion y mi libreto está aquí (señala su cerebro), yo hablo lo que me nace, lo que siento”, añade.

¿La producción le dictó todo? Magaly Medina cree que producción de "Más espectáculos" le 'sopló' todo lo que tenía que decir. Foto: captura/ATV/América TV

Magaly Medina desmiente acusaciones de Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo tildó a Magaly Medina de “machista”, “retrógrada” e incluso de haber tenido un vínculo sentimental con el director de la revista donde empezó trabajando. Tras escuchar esto, la figura de “Magaly TV” le respondió tajantemente.