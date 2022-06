Magaly Medina a Jazmín Pinedo sobre entrevista a Farfán: “Te pagan por hacer ‘cherrys’”

Magaly Medina arrancó su programa “Magaly TV, la firme” burlándose de las arremetidas que le dio Jazmín Pinedo en su contundente respuesta de casi 10 minutos por haber minimizado su entrevista a Jefferson Farfán y haber insinuado que le gustaría el futbolista.

Luego de hacer aparición con un enorme moño rosado a modo de personificar a la modelo, la conductora se dispuso a responderle fuerte y claro y dejó en evidencia que su producción le habría brindado las respuestas precisas para su sonado pronunciamiento.

Magaly responde a Jazmín Pinedo por decirle “mala periodista”

Tras exponerla en vivo, la ‘Urraca’ no tardó en responder los señalamientos de Pinedo sobre su falta de ética y profesionalismo en el periodismo, pues a menudo hace uso de calificativos a personajes del espectáculo.

“No sé en qué escuela, en qué universidad le han enseñado que el periodismo se basa en destruir a la gente o de hacer preguntas incómodas e incisivas. Eso no es ser una buena periodista”, fueron las palabras que usó Jazmín Pinedo en su discurso.

Por ello, Magaly Medina le recordó el rol que debe cumplir un periodista en TV y acotó que su entrevista con Farfán fue un trabajo de relacionista pública.

“ Periodista que no incomode, no es periodista. Pero qué le vamos a enseñar a esta relacionista pública pues, frustrada, ¿no?, porque lo demás, todo lo demás, no es periodismo, son relaciones públicas y para eso paga. La gente te paga para hacer relaciones públicas, para hacerle ‘cherrys’ como le llamamos”, dijo.

Magaly Medina exhibe que Jazmín Pinedo hizo uso de una ayudamemoria

La periodista delató a la ‘Chinita’ tras identificar los precisos momentos en los que la producción de su programa le ‘soplaba’ lo que tenía que decir y que inclusive hizo uso de una ayudamemoria para lanzarle su fuerte contestación.