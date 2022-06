Magaly a Jazmín Pinedo tras reproducir su entrevista a Farfán: “Nosotros sí tenemos 2 dígitos”

Magaly Medina no pasó por alto las arremetidas y expresiones de Jazmín Pinedo que minimizaban su trabajo como periodista luego de que la ‘Urraca’ cuestionara la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán. Por ello, la noche del 17 de junio, la conductora de ATV dio la cara y le envió una contundente respuesta.

Magaly arremete contra Jazmín Pinedo por decirle “mala periodista”

Luego de poner en evidencia que la producción de Jazmín Pinedo le estaba ‘soplando’ las precisas para su pronunciamiento, Magaly se dispuso a explicarle en qué consiste el periodismo y a resaltar por qué ella es una buena comunicadora.

“ Periodista que no incomode, no es periodista. Pero qué le vamos a enseñar a esta relacionista pública pues, frustrada, ¿no? Porque lo demás, todo lo demás, no es periodismo, son relaciones públicas y para eso paga. La gente te paga para hacer relaciones públicas, para hacerle ‘cherrys,’ como le llamamos”, dijo.

Tras ello, su programa emitió una nota sobre el historial de Jazmín Pinedo en la televisión y cómo surgió su salto a las pantallas. “Los expedientes X de Jazmín Pinedo”, señaló la conductora antes de emitir el informe.

Magaly Medina lanza dardo a Jazmín Pinedo

A medida que se transmitía la nota, Magaly arremetió contra los cargos que la ‘Chinita’ ocupó en la TV y su paso por Rusia 2018, cuando debutó como reportera en el Mundial.

Pero todo eso no le bastó. Para agregar la cuota de picardía al asunto, Magaly Medina decidió sacarle en cara a la conductora de América TV la difusión de su entrevista: